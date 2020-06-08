ريو دى جانيرو تخفف إجراءات الحجر بالرغم من تزايد إصابات كورونا.. فيديو

كتب محمد شعلان

تواصل مدينة ريو دى جانيرو فى البرازيل التخفيف من إجراءات الحجر الصحى المفروض منذ مارس الماضى بسبب تفشى فيروس كورونا فى العالم، حيث وقع حاكم المدينة مرسوما يسمح بإعادة الفتح الجزئى للحانات والمطاعم ومراكز التسوق فى المدينة فضلا عن استئناف بعض الأنشطة الرياضية، متجاهلين استمرار تسارع أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا فى البرازيل بشكل خاصة وأمريكا اللاتينية بشكل عام.

📹 ريو دي جانيرو تباشر التخفيف من إجراءات الحجر التي اتخِذت لمواجهة فيروس #كورونا المستجد.#فرانس_برس pic.twitter.com/PDA1LHbGbE — فرانس برس بالعربية (@AFPar) June 7, 2020

وعرضت وكالة فرانس برس فيديو، لبداية عودة الحياة فى مدينة ريو دى جانيرو أحد أكبر مدن البرازيل، حيث انتشار الأسواق والمقاهى والكافيهات والاصطفاف فى طوابير أمام حانات بيع الخمور دون اتخاذ أى إجراءات وقائية من تباعد اجتماعى أو ارتداء الكمامات للوقاية من العدوى، فيما اختلف الحال قليلا على شواطئ ريو دى جانير، حيث ظهر البعض مرتدين الكمامات على الشواطئ.



المواطنين فى شوارع ريو دي جانيرو

وكانت قد قررت البرازيل إعادة فتح البلاد من جديد رغم تفشى فيروس كورونا بشكل كبير، وقرر حاكم ولاية ريو دى جانيرو، ويلسون ويتزل، إعادة العديد من الأنشطة بما فى ذلك الرياضية، ولذلك سيتم استئناف بطولة ريو دى جانيرو مرة آخرى.

وعلى الرغم من كونها ثانى أكثر الدول تضررًا فى العالم من الوباء مع أكثر من 651 ألف حالة مؤكدة و35 ألف حالة وفاة، فإن بعض ولايات البرازيل قررت اعادة كرة القدم على عكس أى توقعات، وواحدة من أكثر الولايات المتضررة، مثل ريو دى جانيرو، أول من يعود.

وتعتبر ريو دى جانيرو هى واحدة من الولايات ذات الوضع الأكثر خطورة، مع 60 الف حالة اصابة وعدد الوفيات يتجاوز ال 6 آلاف.

وقال اللاعب الأرجنتينى مارتين بينيتيز "بدأنا التدريب هذا الاثنين وسنرى متى تبدأ بطولة ريو دى جانيرو، وهو أول شىء سيتم لعبه، وهناك اختلافات كبيرة عن مما اعتدنا عليه، فبمجرد الوصول إلى النوادى يتم قياس درجات الحرارة وتعقيم جميع الاشياء الخاصة، كما اننا نذهب إلى منزلنا بعد التدريب دون الاستحمام".