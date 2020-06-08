رويترز: ترامب ينوى توقيع مشروع قانون يستهدف المسؤولين عن اضطهاد الويجور بالصين

رويترز

قال مصدر مطلع، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يعتزم التوقيع على تشريع يدعو إلى فرض عقوبات على مسؤولين صينيين متورطين في اضطهاد الويجور المسلمين.

ولم يكشف المصدر عن إطار زمني لتوقيع التشريع.

ويدعو مشروع القانون، الذي أقره مجلسا النواب والشيوخ الشهر الماضي بتأييد من الجمهوريين والديمقراطيين، لتطبيق عقوبات على المسؤولين عن اضطهاد الويجور وجماعات مسلمة أخرى في إقليم شينجيانج الصينى حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى احتجاز أكثر من مليون مسلم في معسكرات بالمنطقة.

ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن بعد على طلب للتعليق.