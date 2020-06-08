روسيا تسجل 112 وفاة و8985 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتب سمير حسنى

أعلن المركز الروسى لعمليات مكافحة كورونا المستجد، اليوم الاثنين، تسجيل 112 وفاة و8985 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 5971 والإصابات إلى 476658، جاء ذلك نقلا عن روسيا اليوم.

وأمس، أعلن المركز تسجيل 134 وفاة و8984 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 5859 والإصابات إلى 467 ألفا و673، وسجلت السلطات الصحية الروسية أمس الأول، 194 وفاة و8855 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال المسئولون إن 144 مصابا توفوا بالمرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ما يرفع إجمالى عدد الوفيات على مستوى البلاد إلى 5528.