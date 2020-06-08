اليوم السابع
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روسيا تسجل 112 وفاة و8985 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين، 08 يونيو 2020 09:56 ص
روسيا تسجل 112 وفاة و8985 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلن المركز الروسى لعمليات مكافحة كورونا المستجد، اليوم الاثنين، تسجيل 112 وفاة و8985 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 5971 والإصابات إلى 476658، جاء ذلك نقلا عن روسيا اليوم.

وأمس، أعلن المركز تسجيل 134 وفاة و8984 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 5859 والإصابات إلى 467 ألفا و673، وسجلت السلطات الصحية الروسية أمس الأول، 194 وفاة و8855 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال المسئولون إن 144 مصابا توفوا بالمرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ما يرفع إجمالى عدد الوفيات على مستوى البلاد إلى 5528.

وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا فى وقت سابق، أن روسيا سترسل تبرعا طوعيا قدره 500 ألف فرنك سويسري (نحو 522 ألف دولار أمريكي) لميزانية اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "في إطار تعزيز التعاون البناء مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سترسل بلادنا، وفقا لقرار الحكومة الروسية المؤرخ فى 28 مايو، تبرعا لميزانيتها (الصليب الأحمر الدولية) قدره نصف مليون فرنك سويسرى لتمويل التكاليف المرتبطة باعتماد تدابير لمكافحة فيروس كورونا، نحن نعتبر هذه المساهمة الطوعية مساهمة مهمة لروسيا في التعاون الدولي في مكافحة الوباء".

 


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فيروس كورونا

كوفيد 19

COVID19

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