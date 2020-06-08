رئيس مدينة سفاجا تناقش دراسة اختيار مواقع لإنشاء ساحات انتظار للسيارات بالمدينة

البحر الأحمر - عماد عرفة

عقدت هدى المغربي، رئيس المدينة اليوم الاثنين، اجتماع لمناقشه إنشاء وإقامة ساحات انتظار سيارات بالانديه الرياضية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق المدينة بتنفيذ جراجات أو أماكن انتظار للسيارات داخلها لاستيعاب انتظار سيارات المترددين عليها.

أوضحت رئيس مدينة سفاجا انه تم مناقشة عملية البدء في تنفيذ جراجات بداخلها مع مسوؤل الشباب والرياضة بالمدينة، وأنه تم الاتفاق على عمل معانية على الطبيعة لاختيار عدة مواقع إنشاء جراجات للأندية بالمدينة ومراكز الشباب لخدمة أهل المدينة والمترددين عليها.

حضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة شركه مصر للالمونيوم ورئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى بسفاجا مدير إدارة الشباب والرياضة بسفاجا وسكرتير مدينة سفاجا ومهندسي الإدارة الهندسية ومديري الإدارات التنفيذية.

من جانب آخر كانت أكدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، على استمرار حملات التطهير والنظافة بجميع أحياء المدينة لتنفيذ أعمال تطهير ورش ونظافة الشوارع والميادين بمشاركة معدات شركة النظافة.

وأوضحت رئيس مدينة سفاجا أن إدارة منظومة النظافة بالوحدة المحلية تواصل حملات النظافة المكثفة لنظافة وتطهير الشوارع والميادين والمنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمدينة حرصاً على سلامة العاملين بها والمترددين عليها ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وأشارت رئيس المدينة إلى أنه تم رفع 12 طن من الاتربة والمخلفات الشجرية وأعمال النظافة العامة بمنطقة تقسيم الأهالي و منطقه مسجد شباب سيدنا محمد ، مؤكدةً على استمرار العمل بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية وخاصة خلال فترة الحظر لاستهداف كافة الأحياء التابعة لجهاز النظافة والتجميل لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وجددت المغربي مناشدتها للمواطنين بضرورة الإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن والتزام المواطنين بارتداء الكمامات والبعد عن التجمعات حفاظاً على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.