اليوم السابع
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رئيس مدينة رأس البر يكلف بتكثيف أعمال النظافة والارتقاء بمنطقة الامتداد العمرانى

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:31 م
رئيس مدينة رأس البر يكلف بتكثيف أعمال النظافة والارتقاء بمنطقة الامتداد العمرانى إزالة المخلفات والقمامة من منطقة الامتداد العمرانى
دمياط - معتز الشربينى

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شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء عماد حمدى رئيس المدينة، وإشراف على البيومى نائب رئيس المجلس، وبمشاركة قطاع النظافة حملة موسعة بمنطقة الامتداد العمرانى (منطقة صناع الأثاث) لرفع المخلفات والقمامة.

وكذلك تنفيذ حملة بمنطقة 101 خلف السنترال، أسفرت الحملة عن رفع كميات من المخلفات والقمامة والتى يتضرر منها المواطنين، وكذلك رفع عشش ومخلفات العرب بمنطقة الامتداد العمرانى.

يأتى ذلك فى إطار خطة الوحدة المحلية لرفع مستوى النظافة والمستوى الحضارى بالمدينة ، وتنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط باعادة تأهيل منطقة الامتداد العمرانى لتناسب سكان المنطقة .

من ناحية أخرى، كانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، قد تفقدت نموذج تطوير المعديات بشارع النيل بشكل موحد ، وذلك لتعميمها على باقى المعديات بالمنطقة والتى تأتى استكمالا لمشروعات التنسيق الحضارى التى تتم بمدينة رأس البر.

وواصلت الدكتورة منال عوض، متابعة الموقف التنفيذى الحالى والأعمال الجارية بسوق 51 والذى تم توقيع البروتوكول بشأنه مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، حيث يقع على مساحة 775 متر مسطح بإجمالى 26 وحدة، كما ومن المقرر أن تبلغ تكلفة تطويره 4 مليون جنيه، حيث اطلعت على التصميم الخارجى للمشروع، وأكدت الإسراع فى معدلات التنفيذ لنهو جميع الأعمال به وفقاً للجدول الزمنى المحدد.

كما تابعت الأعمال النهائية الجارى تنفيذها بالسوق الحضارى بشارع النيل الذى يتضمن 5 باكيات بإجمالى 192 وحدة تشتمل أيضاً على دورات مياه وكافيتريا بالإضافة إلى الجزء الإدارى ،إذ تابعت أعمال تركيب بلاطات الانترلوك و توصيل الكهرباء و الإنارة للمحلات والممرات وكذلك ترميم السور المجاور للسوق ورفع كفاءته، كما تابعت أيضاً أعمال رصف الطريق المقابل له، هذا وقد وجهت المحافظ بتغطية بالوعات صرف مياه الأمطار وترقيم المحال مؤكدة أيضاً على سرعة الانتهاء من تنفيذ تلك الأعمال.

وذكرت الدكتورة منال عوض أن هذا السوق يعد نقلة حضارية كبيرة لشارع النيل و للمدينة بأكملها، حيث كانت تضج تلك المنطقة بأشكال متعددة من التعديات و الباعة الجائلين لافتة إلى أنه سيتم افتتاح السوق قريبا فور تسكين الوحدات وفقا للخطة الموضوعة مسبقاً.

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إزالة المخلفات والقمامة من منطقة الامتداد العمرانى

 

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إزالة المخلفات والقمامة من منطقة الامتداد العمرانى

FB_IMG_1591609383627

إزالة المخلفات والقمامة من منطقة الامتداد العمرانى

FB_IMG_1591609389675

إزالة المخلفات والقمامة من منطقة الامتداد العمرانى

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إزالة المخلفات والقمامة من منطقة الامتداد العمرانى

 

 


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