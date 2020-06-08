رئيس مدينة المنيا يكرم الموظف المثالى ويفض سوق الطيور بمنطقة الحبشى ..صور

المنيا- حسن عبد الغفار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة مكبرة لفض التجمعات و الأسواق بأحياء مدينة المنيا، برئاسة العقيد محمد صلاح رئيس المركز والمدينة ،حيث تم فض تجمعات سوق الطيور بمنطقة الحبشى، حيث قام قسم الاشغالات بمنع إقامة وفض تجمعات سوق الطيور بمنطقة الحبشى .

وطالب رئيس المركز والمدينة المواطنين بالالتزام بالتوجيهات وعدم التجمعات والمخالطة للحد من انتشار هذا الفيروس اللعين لتجنب أى إخطار حتى نجتاز هذه المرحلة بسلام .

ومن ناحية أخرى كرم رئيس مركز ومدينة المنيا والدكتور محمد حلمى رئيس مدينة ابوقرقاص الموظف المثالى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص وذلك لتفانيهم فى العمل حيث تم تكريم كلا من، صفاء صابر مرسى بالإدارة الهندسية و محمد رشدى بالحملة الميكانيكية، حسن عبد الجليل بإدارة المخالفات الصلبة.

وأكد العقيد محمد صلاح ابوكريشة أن التكريم يأتى انطلاقا من حرص الوحدات المحلية على تقدير جهود وعطاء العاملين وتحفيزهم على التميز والتنافس فى العمل.

وأوضح الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص أن تكريم الموظف المثالى سيكون باستمرار وذلك لتحفيز موظفى الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص على بذل المزيد من الجهد والعطاء .

ومن ناحيته تفقد رئيس مركز ابوقرقاص الوحدة القروية ابيوها لمتابعة حسن سير العمل و تفقد سيادته شوارع القرية للوقوف على مستوى النظافة العامة والخدمة المقدمة للمواطن.

كما تفقد أيضا مكتب البريد و مكتب التضامن الاجتماعى و مكتب التموين و الوحدة الصحية بقرية ابيوها للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وشدد على رئيس الوحدة القروية بإزالة كافة الإشغالات والتعديات المخالفة بالشوارع الرئيسية والفرعية بالقرية.

جاء ذلك ضمن المرور المستمر لكافة القطاعات الخدمية داخل المركز والمدينة وتكثيف حملات النظافة داخل كل قرية ورفع اى تراكمات موجودة بالشوارع .