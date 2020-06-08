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رئيس مدينة الطود يكشف تفاصيل إنشاء بحيرات صناعية وحاجز للحماية من السيول

الإثنين، 08 يونيو 2020 10:54 ص
رئيس مدينة الطود يكشف تفاصيل إنشاء بحيرات صناعية وحاجز للحماية من السيول إنشاء بحيرات صناعية وحاجز ترابي للحماية من السيول بالطود
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، أنه يجرى متابعة العمل فى المشروعات الهامة لخدمة المجتمع وقرى ونجوع المدينة، إنشاء بحيرات صناعية وحاجز ترابي للحماية من أخطار السيول بقرية العديسات قبلي، وذلك ضمن المرحلة الرابعة لمحافظة الأقصر بالتنسيق مع الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات.

وأضاف الدكتور محمد محمود رزق، فى بيان صفحى، أنه يتابع أولاً بأول برفقة هشام على أبا يزيد رئيس الوحدة المحلية لقرية العديسات قبلي، عملية إنشاء بحيرات صناعية وحاجز ترابي للحماية من أخطار السيول بقرية العديسات قبلي ضمن المرحلة الرابعة لمحافظة الأقصر بالتنسيق مع الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات بإسنا، موضحاً أن الهدف من إنشاء البحيرات الصناعية والسدود والحواجز الترابية للحماية والتقليل من مخاطر السيول والأمطار، والاستفادة من مياه السيول من خلال إنشاء هذه البحيرات الصناعية والسدود التخزينية والتى تعمل على تخزين تلك المياه.

كان قد أعلن محسن الشامى مدير إدارة العمليات والأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، أن المحافظة حدثت خطة السيول على مستوى المراكز والمدن لمواجهة أية مخاطر محتملة وفحص مهمات الأغاثة من معدات شفط مياه وخيام وإمكانات البشرية ومعدات التعامل مع الأمطار، مشيراً إلى تنفيذ خمس بحيرات صناعية و5 سدود مائية فى منطقة وادي المدامود بمركز الزينية شمال الأقصر ، وبتكلفة مالية تزيد عن 37 مليون ، بغرض تخزين المياة والاستفاده منها، ومنع نزول مياه السيول للطريق السريع ، وإستغرق أنشاء البحيرات والسدود عام كامل من مايو 2017 وحتى مايو 2018 ، وتصل القدرة التخزينية لتلك البحيرات 2500 متر مكعب، ومن جانبة المهندس صالح إبراهيم مدير هندسة الرى بمحافظة الأقصر، أن تلك البحيرات والسدود لحماية مناطق وادي المدامود والعمدة وبنات برى وقري ونجوع مدينة الزينية.

 


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