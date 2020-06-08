اليوم السابع
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رئيس قطاع القناة وسيناء: تطوير مدينة الطور نقله حضارية وتحويلها لمدينة سياحية

الإثنين، 08 يونيو 2020 07:48 م
رئيس قطاع القناة وسيناء: تطوير مدينة الطور نقله حضارية وتحويلها لمدينة سياحية جولة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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قال المهندس مبارك منصور مبارك، رئيس قطاع القناة وسيناء المقاولون العرب، لـ"اليوم السابع"، إن المشروع يعد نقله حضارية لمدينة طور سيناء وتحويلها لمدينة سياحية، وذلك من خلال عملية تطوير شاملة للمدينة تشمل إعادة تأهيل وتطوير الطرق الداخلية وتجديد الأرصفة وأعمال التشجير والإضاءة، وتجديد شبكات المياه والصرف الصحى بها كما تقوم الشركة أيضا بتصميم وتطوير كافة الميادين ومداخل ومخارج المدينة، وذلك لإظهارها بالشكل الذى يليق بها ومكانتها كمدينة سياحية وعاصمة لمحافظة جنوب سيناء.

وأضاف المهندس أشرف غنيم، رئيس القطاع مدير فرع سيناء، أن الشركة تقوم أيضا بتصميم وتطوير كورنيش وطرق منطقه الجبيل بالمدينة، وذلك قيمة إجمالية للمشروع تتخطى 150 مليون جنيه، وأن تنفيذ جميع أعمال التطوير تسير بمعدلات قوية فى جميع مواقع المشروع فى وقت واحد دون توقف.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ترافقه المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء نادر عشماوى سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات بتفقد مشروع تطوير وتأهيل طرق مدينة الطور يرافقه المهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء المقاولون العرب، والمهندس أشرف غنيم رئيس القطاع مدير فرع سيناء.

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مدينة طور سيناء

تطوير الكورنيش

طرق

مشروعات خدمية

ميادين

رئيس قطاع القناة وسيناء

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