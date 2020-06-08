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رئيس جامعة المنوفية يعين الدكتور شريف صبرى عميدا لكلية الاقتصاد

الإثنين، 08 يونيو 2020 05:18 م
رئيس جامعة المنوفية يعين الدكتور شريف صبرى عميدا لكلية الاقتصاد جامعة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، صدور القرار الجمهورى بتعيين الدكتور شريف صبرى مكاوى عميدا لكلية الاقتصاد المنزلى بالجامعة لمدة ثلاث سنوات. هذا ويتقدم رئيس الجامعة بخالص التهنئة للعميد متمنيا له التوفيق فى تأدية مهام عمله.

وواصل مركز الاستراتيجية وإعداد القادة بجامعة المنوفية برامج تنمية ومهارات العاملين بالجامعة بعدد من الدورات والأنشطة التنموية الهادفة لترقية وتطوير قدرات العاملين.

وقد تناولت الدورات برنامج الشفافية ومكافحة الفساد من حيث أسبابه وتداعياته، حاضر فيها المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة. كما تناولت الفاعليات برنامج المهارات الإدارية الحديثه لقادة المستوى الإشرافي والتي بحثت في آليات تشخيص المشكلات وصناعة القرار حاضر فيها الدكتورة نهى محمد أحمد عثمان أستاذ مساعد بكلية الآداب.

كما ناقشت الفعاليات برنامج الأمن والسلامة وحماية بيئة العمل والتي تناولت عرض للخطة المطلوبة لإدارة السلامة والصحة المهنية( الحريق - الإخلاء - الصيانة - خطة الكوارث) وحاضر فيها الدكتورة عزه صبحي الخولي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية وتأمين البيئة بمستشفى معهد الكبد.

الفاعليات برعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث المشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتور أحمد عبد القوي المشرف العام علي مركز الدراسات الإستراتيجية والدكتور أحمد صابر صقر المشرف على إدارة التدريب والدكتور محمد سعيد فرج المشرف علي إدارة الإستشارات والبحوث وهدى عبد السلام المدير العام لمركز الدراسات الإستراتيجية وإعداد القادة وميرال الجاويش مدير إدارة التدريب.


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