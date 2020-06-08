اليوم السابع
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رئيس جامعة القناة تشترط الكمامة والتعقيم والتهوية على العاملين للوقاية من كورونا

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:47 م
رئيس جامعة القناة تشترط الكمامة والتعقيم والتهوية على العاملين للوقاية من كورونا رئيس جامعة القناة تتفقد المبنى الإدارى للعاملين بالمستشفى الجامعى
الإسماعيلية – السيد فلاح

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وجهت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، بضرورة الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى والتهوية الطبيعية داخل المكاتب الإدارية، مشيرة إلى أن الوقاية هى الأساس، ومع استخدام الكمامات الواقية لجميع العاملين داخل المكاتب لتقل نسبة الإصابة بشكل كبير .

جاء ذلك أثناء تفقد رئيس جامعة القناة للمبني الإداري للعاملين بالمستشفي الجامعي يرافقها المحاسب سمير النجار، أمين عام الجامعة والدكتور السيد فياض والدكتور نادر النمر، نائبي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وتابعت رئيس جامعة قناة السويس، جولتها بتفقد جميع الإدارات داخل المبني خاصة إدارات الموارد البشرية والحسابات والمشتريات وهي الإدارات الحيوية في المستشفي والتي تتطلب تواجد مستمر حيث استمعت لمقترحات المديرين ورؤساء الأقسام وذلك لوضع آليات عمل لتقليل التكدس مع ضمان حسن سير العمل.

وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس، أنه سيتم عقد اجتماع برئاسة الدكتور عادل حسن، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بهدف وضع آليات للعمل وتوقيع الحضور وال‘نصراف لضمان عدم التزاحم.

وأنهت رئيس جامعة القناة، جولتها بتأكيد علي العاملين أن نزولهم إلي العمل يتطلب إجراءات احترازية مشددة، أهمها ارتداء الكمامة والتعقيم المستمر والتهوية والتباعد وذلك حفاظًا علي صحتنا وصحة زملائنا في العمل حتي نجتاز هذه الفترة الصعبة.

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الدكتورة ماجدة هجرس

رئيس جامعة قناة السويس

جامعه القناه

مستشفى جامعه القناه

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