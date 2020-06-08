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رئيس جامعة الأقصر : مد فترة التسجيل للتدريب عن بعد حتى نهاية الأسبوع المقبل

الإثنين، 08 يونيو 2020 10:34 ص
رئيس جامعة الأقصر : مد فترة التسجيل للتدريب عن بعد حتى نهاية الأسبوع المقبل الدكتور بدوى شحات بدوى رئيس جامعة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور بدوى شحات بدوى رئيس جامعة الأقصر، أنه نظراً لنجاح تجربة التدريب عن بُعد (on line) وإقبال أعضاء هيئة التدريس والباحثين من مختلف الجامعات، تقرر مد فترة التسجيل حتى نهاية الأسبوع القادم في عدد من الدورات بالجامعة، وذلك نظراً لظروف أزمة إنتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف الدكتور بدوى شحات بدوى، فى بيان صحفى، أنه تقرر مد فترة التسجيل للتدريب عن بعد، فى الدورات التالية:- (إدارة الوقت والاجتماعات - نظام الساعات المعتمدة - معايير الجودة فى العملية التعليمية - مشروعات البحوث التنافسية - مهارات الإتصال فى أنماط التعليم -نظم الامتحانات وتقويم الطلاب -الجوانب المالية والقانونية في الأعمال الجامعية)، مؤكداً على أنه تقرر أن يكون الحجز بأسبقية سداد الرسوم، وذلك لأن جميع الدورات إقتربت من الإكتمال، وطريقة الحجز والإستعلام تتم عن طريق منسق الدورات الدكتور علا علي طوال اليوم.

وكانت قد شهدت جامعة الأقصر، إنعقاد إدارة لجنة الأزمات والكوارث برئاسة الأستاذ الدكتور بدوي شحات بدوي رئيس الجامعة، وذلك لمناقشة إستعدادات جامعة الأقصر لعقد إمتحانات الفرق النهائية لطلاب الجامعة، وقد إتخذت اللجنة قرار بتشكيل لجنة عليا لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية أثناء الأختبارات والكنترولات في كليات الجامعة المختلفة، وجاء تشكيل اللجنة كالتالي:- الدكتور محمد شحات بدوي وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب (رئيساً) - أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم كلية طب الأقصر (عضواً) - أعضاء المراقبة الطبية بالجامعة ( عضوا ) - الدكتور محمود النوبي وكيل كلية الألسن لتنمية البيئة وخدمة المجتمع ( عضوا ) – الدكتور عماد علي أحمد أستاذ مساعد بكلية الحاسبات والمعلومات ( عضوا ) – الدكتور مايكل مجدي ذكي وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون الدراسات العليا والبحوث ( عضوا )  - الدكتور سلامة حامد علي حسن مدرس بكلية الأثار ( عضوا ) – الدكتور أحمد حمدي عبد الحارس أستاذ مساعد بكلية الفنون الجميلة ( عضوا )، وتم التأكيد على هذه اللجنة تطبيق خطة جامعة الأقصر في إدارة إختبارات السنوات النهائية من حيث الإجراءات الإحترازية والتعقيم.

 


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