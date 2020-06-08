رئيس جامعة أسيوط : لدينا مخزون آمن من المواد الخام المستخدمة في إنتاج الكمامات

وصرح الدكتور طارق الجمال أنه اطمأن خلال الزيارة على وجود مخزون آمن من المواد الخام المستخدمة في إنتاج الكمامات واللازمة لتنفيذ توجيهاته بشأن ضرورة مضاعفة الإنتاج فى هذه الفترة بما يكفى لسد احتياجات كافة المنتسبين للجامعة فى ظل الإقبال المتزايد على شراء الكمامات داخل الجامعة لانخفاض سعرها عن السوق الخارجي ، موجهاً كذلك لضرورة العمل على توفير أنتاج إحتياطى للفترة المقبلة والتي قد تشهد عودة العمل بقطاعات الجامعة بكامل طاقتها البشرية فى حال إصدار قراراً رسمياً من مجلس الوزراء بهذا الشأن ، أو كذلك فى حال انعقاد الامتحانات لطلاب الفرق النهائية والدراسات العليا حسب المقرر لها فى يوليو المقبل.

وكشف رئيس جامعة أسيوط ، إنه تم التنسيق مع الدكتور أحمد عبده جعيص الرئيس الشرفي للمؤسسة، والدكتور مصطفى الشرقاوى رئيس مجلس أمنائها من أجل التوسع فى المقر المخصص لمركز إنتاج الكمامات بالمبنى الإداري، على أن يصاحبه إضافة 10 ماكينات خياطة متطورة لمضاعفة حجم الإنتاج، مع زيادة عدد العمالة بما يضمن تحقيق معدلات أعلى فى حجم الإنتاج اليومي والذي يصل حالياً إلى نحو 13 ألف كمامة يومياً ، وهو ما يعد إنجازاً جديداً للجامعة فى إطار قرار إدارة الجامعة بإلزام المترددين على الجامعة بارتداء الكمامة كشرط أساسى للدخول الحرم الجامعى والمدينة الطبية ضمن خطتها الوقائية للحد من انتشار كوفيد 19 بين الأفراد ، معرباً عن شكره لمؤسسة 2020 ولمجلس أمنائها ولمتطوعيها لما يقدموه من عمل متعاون ومخلص للحفاظ على الأداء الناجح بمركز الإنتاج .

ومن جانبه أشار ياسين ثابت أمين عام المؤسسة والمشرف على المركز، أن عدد العاملين بمركز الإنتاج تجاوز 60 متطوعاً من شباب المؤسسة والذى يعمل على مدار 24 ساعة ، إلى جانب تعاون فريق طلابى من قسم الهندسة الميكانيكية فى إعادة استغلال بعض الأدوات فى تصميم ماكينة لإنتاج الكمامات نصف آلياً، معلناً أنه جارى الإعداد لتجهيز خط إنتاج آخر للكمامات القماشية وذلك وفق المواصفات الصحية التى أعلنتها وزارة التجارة والصناعة، وذلك كخط إنتاج إضافي للكمامات المنتجة حالياً والمطابقة للشروط والمواصفات الصحية المعلنة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.



رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته لمركز 2020 (1)



رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته لمركز 2020 (2)



رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته لمركز 2020 (3)



رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته لمركز 2020 (4)



رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته لمركز 2020 (5)



رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته لمركز 2020 (6)



رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته لمركز 2020 (7)



رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته لمركز 2020 (8)



رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته لمركز 2020 (9)



رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته لمركز 2020 (10)



رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته لمركز 2020 (11)



رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته لمركز 2020 (12)



رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته لمركز 2020 (13)



رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته لمركز 2020 (14)



رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته لمركز 2020 (15)



رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته لمركز 2020 (16)



رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته لمركز 2020 (17)