رئيس البرلمان: كورونا هيبقى زى الأنفلونزا.. وامتحانات الثانوية مش تجمعات

كتب محمود حسين

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لا يمكن أن يطلق على امتحانات الثانوية العامة تجمعات بالمعنى الذى يتم التحذير منه بسب انتشار فيروس كورونا الذى يجتاح العالم كله، مؤكدا أنه لابد من التعايش مع كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد والمسافة الآمنة.

وأضاف "عبد العال"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، ردا على النائب مصطفى بكرى، الذى قال: "أولياء الأمور والتلاميذ عايزين يطمنوا، لازم نطمنهم، ازاى كنا بنقول بلاش تجمعات وجايين دلوقثى نجمعهم"، ليرد رئيس المجلس: "المشكلة مش فى التجمعات ولكن فى طريقة التجمع، طالما كان التجمع محكم ومنظمم ويوجد التزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والمسافات الآمنة وقياس درجة حرارة".

وتابع "عبد العال": "امتحانات الثانوية لا يمكن نطلق عليه تجمع، وإلا فى المجلس هنا الحكومة تقولنا نوقف كل الإجراءات ولا عقد الجلسات، الأمر أنه لابد أن نتخذ الاحتياطات اللازمة".

واستطرد رئيس البرلمان: "كلام مستشار رئيس الجمهورية، إن فيه ذورة معينة لهذا الفيروس وأنه يسلك فيها مستوى أفقى ثم يبدأ الانحسار والانخفاض نزولا، وعلينا أن نكون يقظين وحذرين، وهذا العرض الذى قام به الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم أمام المجلس يعبر أن كل مؤسسات الدولة كانت متكاتفة للحفاظ على صحة المواطن وسلامة هؤلاء الطلاب".

وأضاف أن الذروة بناء على استنتاج للتباعد، لكن لا يمكن أن أحد يتنبأ بها، متابعا: "لابد أن نمشى بطريق التوازن، ونحن فى مصر نقوم بذلك، وحافظنا على النشاط الاقتصادى، وحتى الدول التى لجأت للإغلاق فى بداية الأمر ارتجعت عنه، فعلينا أن نتعايش مع كورونا، وأعتقد أن فيروس كورونا هيبقى زى الانفلونزا فى يوم من الأيام، وكل ما ينتشر بيضعف".