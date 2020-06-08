اليوم السابع
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الإثنين، 08 يونيو 2020 01:23 م
خالد صلاح
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رئيس اتحاد البترول الياباني يتوقع أن يظل النفط فوق 40 دولارا

الإثنين، 08 يونيو 2020 01:12 م
رئيس اتحاد البترول الياباني يتوقع أن يظل النفط فوق 40 دولارا نفط
(رويترز)

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 قال تسوتومو سوجيمورى رئيس اتحاد صناعة البترول في اليابان اليوم الاثنين إن أسعار النفط ستظل فوق 40 دولارا للبرميل شريطة استئناف الأنشطة الاقتصادية لدعم الطلب.

واتفقت أوبك وروسيا يوم السبت علي تمديد تخفيضات إنتاج قياسية حتى نهاية يوليو تموز.

وقال سوجيموري في بيان "أكدوا الالتزام بتخفيضات الإنتاج، مما يبرز التزاما قويا ووحدة الصف تجاه تحقيق التوازن بين العرض والطلب العالميين".

 

وتابع "مازال من الصعب جدا التنبؤ بمستقبل جائحة كوفيد-19، لكن نتوقع أن يجري تداول النفط عند 40 دولارا للبرميل إذا زاد الطلب مع استئناف الأنشطة الاقتصادية العالمية في حين يتجه العرض والطلب صوب التوازن".

 

يرأس سوجيموري أيضا أكبر شركة لتكرير النفط في اليابان.

 

 

 


تسوتومو سوجيمورى

رئيس اتحاد صناعة البترول

اليابان

أسعار النفط

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