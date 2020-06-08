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ذكرى ميلاد فرنسيس كريك الحاصل على نوبل لاكتشافه بنية الأحماض النووية.. تعرف عليه

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:00 ص
ذكرى ميلاد فرنسيس كريك الحاصل على نوبل لاكتشافه بنية الأحماض النووية.. تعرف عليه جائزة نوبل
كتب محمد صبحى

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تحل اليوم ذكرى ميلاد فرنسيس هاري كومبتون كريك الذى ولد فى 8 يونيو عام 1916، وكان عالما في البيولوجيا الجزيئية، اشتهر باكتشافه لبنية جزيء  DNA(الحمض النووي) عام 1953 مع جيمس واتسون، إلى جانب واتسون وموريس ويلكينز.

وحصل كريك على جائزة نوبل عام 1962 في علم وظائف الأعضاء أو الطب "لاكتشافه بنية الأحماض النووية وأهميتها في نقل المعلومات في المادة الحية"، وارتكزت النتائج بشكل جزئي على دراسات أساسية منجزة من خلال روزاليند فرانكلين وريموند غوسلينك وويلكينز.

وعمل فرنسيس كريك عضوًا فى الجمعية الملكية والأكاديمية الألمانية للعلوم والأكاديمية الفرنسية للعلوم والأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم والمنظمة الأوروبية للبيولوجيا الجزئية .

وحصل فرنسيس كريك على العديد من الأوسمة طوال مسيرته ومنها وسام ألبرت (1987)، وميدالية السير هانس کریبس  1977، ووسام كوبلي 1975، وقلادة ملكية  1972، والمحاضرة الكرونيانية  1966، وجائزة مؤسسة غيردنر الدولية  1962، وجائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء 1962، والجائزة الكبرى لتشارلز ليوبولد مایر 1961، وجائزة ألبرت لاسكر للأبحاث الطبية الأساسية  1960، وزمالة الجمعية الملكية، ووسام الحرية فيلادلفيا، ونيشان الاستحقاق جائزة عضوية المنظمة الأوروبية للبيولوجيا الجزيئية، وزمالة لجنة التحقق من الشك .

وتوفى كريك فى 28 يوليو من عام 2004 عن عمر يناهز 88 سنة وذلك بعد إصابته بسرطان فى القولون .

 

 


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