دعوات بين المحتجين فى بريطانيا لإزالة تمثال سيسيل رودس بجامعة أكسفورد.. فيديو

بعدما نجح المحتجون البريطانيون في إسقاط تمثال تاجر الرقيق كولستون بمدينة بريستول البريطانية، انتشرت دعوات بين المتظاهرين حول ضرورة إزالة تمثال للإمبريالية الفيكتورية سيسيل رودس في جامعة أكسفورد، ضمن احتجاجات "حياة السود مهمة" التي اندلعت مؤخرا في أمريكا وبريطانيا وغيرها من الدول على خلفية مقتل المواطن الأمريكي من الأصول الإفريقية جورج فلويد.

