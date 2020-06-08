اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 02:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

دراسة تستحدث ماكينات طحن للحجر الجيرى السمالوطى تزيد قيمته 50 ضعفا.. التفاصيل

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:00 ص
دراسة تستحدث ماكينات طحن للحجر الجيرى السمالوطى تزيد قيمته 50 ضعفا.. التفاصيل الحجر الجيرى - أرشيفية
كتبت – مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس ماريو عماد إنه قام بإعداد دراسة على بعض الماكينات المستحدثة لطحن الحجر الجيري "99.7 % كربونات الكالسيوم" بأحجام دقيقة، والتى تزيد من قيمة منتج الحجر الجيرى إلى أكثر من 50 ضعف قيمته الحالية، وتفتح المجال لتطبيقات علمية وهندسية دقيقة تساهم في فتح أسواق جديدة من الناحية التجارية، وفتح آفاق جديد  للتطبيقات الصناعية والعلمية لكنوز الحجر الجيري السمالوطي بألمانيا، لافتا إلى أنه قام بهذه الدراسة من منطلق دراسته وخبرته في المعادن والصخور، وبحكم عمله سابقا كمطور بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة المنيا. 
 
448fcca8-edc2-428e-9e36-c724924ba673
ماريو عماد
 
وأضاف المهندس ماريو عماد، لـ"اليوم السابع" أن جبال المنيا الشرقية تحتوى على كنز كبير يسمى الحجر الجيرى "كربونات الكالسيوم"، والذى يتواجد بأنقى صورة فى طبقة السمالوط المشهورة عالميا مضيفا أن درجة نقاء كربونات الكالسيوم في هذه الطبقة تزيد عن 99.7% والذى تؤهله للدخول فى 125 صناعة ومنها صناعات الزجاج والدواء والأعلاف والبلاط والكابلات والدهانات والأسمنت والطوب والصلب والجبس وغيرها.
 
وأشار المهندس ماريو عماد إلى أن الحجر الجيري يستعمل كمادة مالئة بنسبة أكثر من 70 إلى 90% فى صناعات "الزجاج والأسمنت والسيراميك والبلاط  والأعلاف والكابلات والدهانات"، موضحا أن  كربونات الكالسيوم بطبقة السمالوط هى شديدة النقاء والتماسك والخمول الكيميائى.
 
وتابع المهندس ماريو عماد أن أكبر جامعات العالم قامت بعمل أبحاث على طبقة السمالوط  للحجر  الجيري " Samalut "Subsurface Formation بمحافظة المنيا، لافتا إلى أن هذه الشهرة فتحت أسواقا بدول كثيرة لهذه المادة، حيث يتم تصدير أكثر من 50 مليار كيلو جرام "50 مليون طن" سنويا إلى دول أوروبا وشرق آسيا  وعدد من دول الشرق الأوسط.
 
وذكر المهندس ماريو عماد أنه على الجانب المحلي تعتمد صناعات  الزجاج والأسمنت والجبس والأعلاف والكابلات والبلاط اعتمادا كليا على هذه الطبقة من الحجر الجيري لكربونات الكالسيوم، لافتا إلى أن الجبال الكربونية فى منطقة شرق المنيا تمتد  بطول 60 كيلومترا وبعرض 50 كيلوامترا، موضحا أن هذه الجبال الممتدة تكونت نتيجة لكائنات حية ترسبت تحت سطح البحر فى العصور الجيولوجية القديمة عندما كان البحر يغمر هذا الجزء من الأرض بالمياه وكنتيجة للضغط والحرارة المرتفعة، وأيضا التحولات الناتجة عن التغيرات الفيزيائية فى القشرة الأرضية، والتي تحولت إلى صخور الحجر الجيري بكميات كبيرة، كما أن هذه المادة الكربونية يتم نقلها للمصانع فى صورة مطحونة أو أحجار فكل صناعة تتطلب حجما معينا للحبيبات وطريقة تعبئة معينة، لافتا إلى أنه ما زالت هناك حاجة لتطويرها واستغلالها باعتبارها من أكثر الصناعات التى تصدر منتجاتها للخارج.

الحجر الجيري

كربونات الكالسيوم

المعادن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية 6 ساعات لغسيل وتطهير الشبكات

اليوم.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية 6 ساعات لغسيل وتطهير الشبكات

5 خطوط جوية أوروبية تعلن توسيع جداول رحلاتها بدءا من يوليو المقبل

5 خطوط جوية أوروبية تعلن توسيع جداول رحلاتها بدءا من يوليو المقبل

لأول مرة.. الحجر الصحى يدفع بفرق طبية على طائرات إجلاء العالقين أثناء العودة

لأول مرة.. الحجر الصحى يدفع بفرق طبية على طائرات إجلاء العالقين أثناء العودة

مستثمرو جنوب سيناء: إيطاليا وأوكرانيا أول الأسواق السياحية لشرم الشيخ

مستثمرو جنوب سيناء: إيطاليا وأوكرانيا أول الأسواق السياحية لشرم الشيخ

وزير الاتصالات: الضغط على الإنترنت الثابت تضاعف وساعات الذروة أصبحت 15 ساعة

وزير الاتصالات: الضغط على الإنترنت الثابت تضاعف وساعات الذروة أصبحت 15 ساعة

الصحة: شفاء 8961 حالة كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: شفاء 8961 حالة كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

الإصابات بكورونا فى أمريكا تتجاوز المليونين والوفيات تتخطى حاجز الـ112 ألفا

الإصابات بكورونا فى أمريكا تتجاوز المليونين والوفيات تتخطى حاجز الـ112 ألفا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 7-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 7-6-2020

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ75 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ75 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

التعليم تعلن رابط منصة المراجعات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

التعليم تعلن رابط منصة المراجعات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة