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خليك فى البيت وهنفسحك.. جولة على شواطئ الإسماعيلية.. فيديو

الإثنين، 08 يونيو 2020 08:07 م
خليك فى البيت وهنفسحك.. جولة على شواطئ الإسماعيلية.. فيديو شواطئ الإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أجرى اليوم السابع، بثا مباشرا من على شواطئ الإسماعيلية، لنقل صورة الشواطئ بالمحافظة، والخالية من المواطنين، بسبب غلق جميع شواطئ المحافظة، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا المستجد، "كريفيد 19".

وتميز الإسماعيلية بعدد من الشواطئ علي بحيرة التمساح، بطريق عبد المنعم عمارة السياحى، وأشهرة منتجع نادى الفيروز التابع لمحافظة الإسماعيلية، وشاطئ التعاون، وشبان المسلمين.

وقال، شاكر صالح، مدير منتجع الفيروس السياحى، التابع لديوان عام محافظة الإسماعيلية، إننا نستغل فترة غلق الشاطئ في رفع كفاءته وتطويره؟ حيث تم عمل نافورة في مدخل المنتجع بالمشاركة المجتمعية، دون تحمل المحافظة أى شيئ، مشيرًا إلي أن اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، أجرى زيارة للمنتجع مؤخرًا وقرر القيام بتطوير حمام السباحة بأعلي الإمكانات.


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