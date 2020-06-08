خروج 9 أشخاص من مستشفى الحجر الصحى بأسوان بعد التعافى من كورونا

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

شهدت مستشفى الحجر الصحى بأسوان، خروج 9 حالات جديدة بعد تعافى بعضهم تماماً من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وخروج البعض الآخر طبقاً للبروتوكول الجديد لوزارة الصحة بالمغادرة بعد تحسن حالتهم الصحية واستكمال العلاج منزلياً مع قضاء فترة عزل منزلى.

و أسماء المتعافين هما: "كمال.ع.م، ومحمود.ح.ا"، بينما خرج طبقا للبرتوكول الجديد كلاً من "إبراهيم.ع.خ، وصلاح الدين.خ.ع، وعبد الحميد.ا.ا، ومحمود.ع.ع، ومحمود.م.م، وفاطمة.م.ح، وشاذلية.ب.ع".

وفى سياق آخر، وزعت غرفة الطوارئ بالإدارة الصحية بكوم أمبو بأسوان، حقيبة أدوية المخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا والتوجه إلى مناطق مختلفة بقري ومراكز بكوم أمبو.

وأعطى محافظ أسوان توجيهاته بالتنسيق مع إحدى الشركات المتخصصة في تعبئة أسطوانات الأوكسجين للوفاء باحتياجات المستشفيات والمواطنين من الأوكسجين استجابة للمطالب الجماهيرية، في ظل الحاجة للتعامل السريع لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، موضحاً بأنه تم الاتفاق مع رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المختصة بمضاعفة أعداد أسطوانات الأوكسجين المخصصة لمحافظة أسوان ولاسيما لمستشفيات الفرز والعزل على الرغم من تشغيل شبكات الغازات بها ، بجانب توفير عدد 100 أسطوانة بأسعار رمزية للمصابين بكورونا ويخضعون للعزل المنزلى.