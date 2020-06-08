حى شرق المنصورة يشن حملة مكثفة لمكافحة انتشار الذباب والناموس

الدقهلية شريف الديب

شنت رئاسة حى شرق المنصورة، برئاسة المهندس محمد البسيونى رئيس الحى، حملة لمقاومة الباعوض والحشرات والباب بعد توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بالحفاظ على البيئة وصحة الإنسان، بعد شكاوى المواطنين من انتشار البعوض والباب خلال هذه الفترة، وتم تنفيذ حملة بحى شرق المنصورة.

خرجت الحملة تحت إشراف رئيس الحى، ومتابعه من مندوبين من حى شرق إدارة ناقلات الأمراض، وتم رش المناطق الواقعة بنطاق حى شرق، وكان خط السير الحملة رش الناموس شارع الجيش، وشارع قناة السويس، ومنطقه جديلة، والتأمين، وشارع الإمام محمد عبده، تحت إشراف راضى العدوى مدير شئون البيئة، ووليد جمال الدين.

كما تم تنفيذ حملة نظافة، كنس ورفع الأتربة والقمامة بمنطقة سيدى حسن وكوم البغل ونزلت عزبة الهايس، ومدرسة ابو النجا الصناعية، وذلك تحت إشراف كريمه صديق نائب رئيس الحى، وفريق العمل التنفيذى المرافق له.

كما تم مراجعة الخلايا ومراجعة الأسلاك والبوطات بأعمدة الإنارة بشوارع نطاق الحى تحت إشراف عزت فريد مدير قسم الإنارة العامة وفريق العمل التنفيذى المرافق له.