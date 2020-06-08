حصاد الخامسة.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: إعلان نتائج علاج "أفيجان" خلال أيام

محمود طه حسين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ12 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

لطلاب الثانوية العامة.. جدول الامتحانات المعدل وترتيب المواد × 9 خطوات

‎التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

إعلان نتيجة سنوات النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية غدا الثلاثاء