حراك شعبى تونسى يدعو إلى اعتصام أمام حركة النهضة وحل البرلمان

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها، أن حراك شعبي تونسي يدعو إلى اعتصام أمام حركة النهضة وحل البرلمان التونسى.

وفى وقت سابق كشف مصدر برلمانى تونسى، أن راشد الغنوشى رئيس حزب النهضة ورئيس البرلمان التونسى، عرض على عبير موسي، رئيسة الحزب الدستورى الحر المعارض، رئاسة الحكومة مقابل السكوت عنه، وأوضح المصدر التونسى فى تصريحت لـ"اليوم السابع"، أن حزب النهضة لا يمانع فى عقد صفقات فى كل القضايا مقابل إسكات الأصوات المعارضة والتى تتعالى ضد سياساته المشبوهة فى المنطقة .

وشدد على أن الحزب الدستوري الحر ضدّ المشروع الاخواني في شمال إفريقيا متابعا: بعد فشلهم في تخريب ليبيا ومصر، يريدون تخريب تونس.

وهاجمت رئيسة الحزب الدستوري الحر والنائبة في البرلمان التونسي، عبير موسى، رئيس البرلمان راشد الغنوشي، خلال جلسة مسائلته بشأن التدخلات غير المشروعة فى ليبيا اليوم الخميس.

وقالت النائبة التونسية للغنوشي خلال جلسة ساخنة : "قياداتكم إخوانية ومصنفة إرهابية عالميا، النهضة أكبر خطر على تونس"، موجهة هجومها للغنوشي قائلة: "لا يشرفنا أن تكون على رأس البرلمان، أنتم تنتمون لتنظيم الإخوان الذي بث الفتنة في تونس، وأعاد سياسات الاغتيالات"، متابعة، "أنت كذبت على التونسيين أكثر من مرة".