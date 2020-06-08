جامعة حلوان تعقد مؤتمرا افتراضيا دوليا لمناقشة تأثير كورونا على قطاع السياحة

كتب محمد صبحى

أعلن الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان، عن اتجاه الجامعة لتنظيم مؤتمر افتراضى دولى جديد خلال الأيام القليلة المقبلة لاستمرار مناقشة تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على المجتمعات ومختلف القطاعات .



وأوضح الدكتور ماجد فهمى نجم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المؤتمر الافتراضى الدولى المقبل بجامعة حلوان سيكون عن السياحة وكورونا باعتبار أن قطاع السياحة من أبرز القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا نظرًا لتوقف رحلات الطيران بين الدول وتوقف الأنشطة داخل الدول ما أثر على قطاع السياحة .



وأشار الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان إلى أن المؤتمر سيتطرق إلى تأثر قطاع السياحة والحلول الجوهرية التى تضمن النهوض بالقطاع من خلال التشاور مع مجموعة من الخبراء .



كانت جامعة حلوان شهدت فعاليات المؤتمر الافتراضى الدولى الذى نظمته الجامعة خلال الأيام الماضية تحت عنوان "فيروس كورونا المستجد.. تحديات وممارسات متعددة التخصصات" والذي أقيم تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة رويدا عبد الحميد صادق مدير المجمع



جدير بالذكر أن المؤتمر تضمن أربع جلسات الأولى: جلسة طبية غطت التجربة المصرية مع جائحة فيروس كورونا المستجد وسبل التشخيص والعلاجات المحتملة فى طور التجربة، وناقشت الجلسة الثانية دور الفن والتصميم في أوقات الأزمات وتأثير الفن في خلق الوعي بفيروس كورونا المستجد بين أفراد المجتمع ودعمهم نفسيًا للتغلب على الأثر السلبي لهذا الوباء حيث إن الحياة كما نعرفها تتغير والنظام الجديد يتشكل الآن، وغطت الجلسة الثالثة إمكانات الابتكار التكنولوجي المطلوبة لجائحة فيروس كورونا المستجد و ركزت على تطبيقات تقنية النانو لمكافحة عدوى الفيروسات والكشف عن فيروس كورونا المستجد اما الجلسة الرابعة فقد تناولت العمارة والعمران وركزت على تداعيات ظهور أنماط سلوكية اجتماعية جديدة على العمران.





