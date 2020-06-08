جامعة أسيوط تشهد إقبال لطلاب النقل على الامتحانات الإلكترونية

أسيوط ضحا صالح

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أن الجامعة قد شهدت إقبال ملحوظ من الطلاب بفرق النقل من مختلف الكليات على أداء امتحانات نهاية العام الدراسى الجامعى الجارى 2019/2020 " إلكترونياً " كبديل عن الامتحانات التحريرية والتى تم إلغائها وذلك فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب والتى تعد الأولوية القصوى للدولة فى الفترة الراهنة، لافتاً ان ذلك جاء بعد التزام الجامعة بتوفير كافة الإمكانيات التكنولوجية التى تمكنها من إجراء الاختبارات الإلكترونية بسهولة ويسر.

وفى هذا الشأن أكد الدكتور طارق الجمال فى بيان أن الجامعة لديها خبرة سابقة فى تطبيق تجربة الامتحانات الإلكترونية فى السنوات السابقة والتى تمت من خلال تجربة الامتحان الإلكترونى الموحد لعدد من الكليات على مستوى الجهورية والذى جاء بمتابعة مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، والتى أثبتت خلالها الجامعة كفاءتها التعليمية المتميزة وبنيتها التحتية التى تؤهلها لخوض تلك التجربة .

ومن جانبه فقد أشار الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن الجامعة قد اتخذت عدداً من الإجراءات الإستباقية التى تضمن لطلاب سنوات النقل بالكليات أداء الامتحانات الكترونياً على نحو جيد ويسير، وهو ما انعكس فى تجاوب الطلاب وإقبالهم بشكل ملحوظ على أداء الاختبارات وذلك فى كليات الطب البشرى والصيدلة والتمريض والحاسبات والمعلومات بنسب جيدة، كاشفاً ان الكليات تستمر فى رفع الامتحانات على الموقع لعدة أيام وذلك للتيسير على الطلاب وتجنباً للضغط على الموقع وتحسباً لاى أخطاء أو معوقات تقنية أو فنية.

ومن الجدير بالذكر أن الامتحانات الإلكترونية تعد البديل الثانى لتقديم مشروع بحثى فى المقررات التى كانت تدرس فى الفصل الدراسى الثانى ،و التى يتم رفعها إلكترونيا من جانب الطلاب على المنصة الرقمية بالجامعة والتى بدأت فى 31 من شهر مايو .