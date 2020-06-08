توقعات بتأجيل العمليات الجراحية لمدة عامين حتى بعد انخفاض حالات كورونا

كتبت نهير عبد النبى

توصلت دراسة حديثة إلى أن المرضى سيواجهون انتظارًا لمدة عامين لإجراء العمليات الجراحية الاختيارية حتى في حالة عدم حدوث ارتفاع ثانٍ في حالات الإصابة بالفيروس التاجي ، وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية ، تظهر أبحاث جامعة برمنجهام أن هيئة الخدمات الصحية بانجلترا ستشهد تراكمًا كبيرًا يصل إلى 650.000 عملية بحلول سبتمبر بعد أن أجبرهم الوباء على إلغائها .

واكتشف العلماء أنها ستكلف الخدمة الصحية 4 مليار جنيه استرليني بسبب الجراحين الذين يحصلون على رواتب في مجموعات العمل و الذين يضطرون إلى قضاء ساعات أكثر.

حيث تم تأجيل العمليات الجراحية غير العاجلة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من أبريل حيث تكيفت المستشفيات لتدفق مرضى Covid، أدى ذلك إلى عمليات مكتملة كانت "غير عاجلة" تتراجع بنسبة مذهلة بلغت 72 في المائة.

درس فريق جامعة برمنغهام تأثير الفيروس على مدى الأشهر الثلاثة الماضية على تأخير العمليات الجراحية، واكتشفوا أنه إذا كانت هناك موجة ثانية في وباء فيروس كورونا في بريطانيا ، فسوف يرتفع عدد المتأخرات وسيمتد التأخير.

وقال زميل الباحث الدكتور دميتري نيبوغودييف ، الذي قاد البحث مع محاضر كبير في الجراحة ، السيد أنيل بانجو ، لـ Express : "نحن قلقون من أن ظروف المرضى قد تتدهور ، مما يؤدي إلى تدهور نوعية حياتهم أثناء انتظارهم لعملية إعادة جدولة.

واضاف، في بعض الحالات ، مثل السرطان ، قد تؤدي العمليات الجراحية المتأخرة إلى زيادة عدد الوفيات، "نحن قلقون من أن التأخير سيعني أن الحالات الصحية لمرضى السرطان تتدهور".

وقال إنه عندما تستأنف الخدمات ، سيستغرق الأمر وقتًا أطول مما كان متوقعًا لخفض قائمة التشغيل بسبب الحاجة إلى تنظيف عميق للمعدات، وقال إن الأعمال المتراكمة ستستغرق عامين لتوضيح ما إذا لم تكن هناك موجة ثانية ، لكنه أضاف أن القرار الصحيح لإلغاء العمليات القياسية من أبريل.

دعا الدكتور نيبوغودييف إلى مستشفيات محددة كوفيد وغير كوفيد أو استخدام مرافق خاصة لعملية جراحية لا تتعلق بالفيروس التاجي.

وتعني الحاجة إلى معدات التشغيل النظيفة العميقة بين العمليات الجراحية انخفاض معدل الأشخاص الذين يتم علاجهم مقارنة بما قبل الوباء، فبعض المستشفيات تستعد لموجة ثانية من العدوى بإبقاء مناطق واسعة خالية.

وتوقع تقرير جامعة برمنجهام أن المستشفيات ستعمل بنحو 80 %حتى سبتمبر، وقالت إنه كان هناك عودة على مراحل من ثلاث مراحل للجراحة ، مع إلغاء العمليات حتى هذا الشهر كانت المرحلة الأولى وتسببت في تراكم 516462 مريضًا.

ستستمر المرحلة الثانية ، التي ستستمر حتى سبتمبر ، في إجراء مزيد من الجراحة الاختيارية ولكنها ستضيف 141،271 شخصًا آخر إلى قائمة الانتظار، ستشهد المرحلة النهائية زيادة معدل الجراحة بأكثر من 15 في المائة عن المستويات العادية في محاولة لوقف تراكم العمل.

قال متحدث باسم الهيئة الصحية ، عندما استجابت NHS لوباء الأنتوريوس الذي كان موجودًا مرة واحدة ، كان على المستشفيات علاج أكثر من 95000 شخص من Covid-19

في الشهر الماضي ، توقعت شركة CovidSurg التعاونية في جامعة برمنجهام أنه سيتم إلغاء 28 مليون عملية جراحية بسبب Covid-19.