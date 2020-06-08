اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 08:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توزيع الأدوية على 6784 من المخالطين لحالات كورونا فى بنى سويف

الإثنين، 08 يونيو 2020 08:06 م
توزيع الأدوية على 6784 من المخالطين لحالات كورونا فى بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يواصل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، متابعته المستمرة للجهود المبذولة فى تنفيذ خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، خاصة فى ملفات توافر المستلزمات الطبية والوقاية بالمستشفيات التى تستقبل حالات كورونا والاشتباه ،بجانب متابعة منظومة العمل بالمدن الجامعية المخصصة لاستقبال حالات كورونا المستقرة التى تتطلب دخول المستشفيات، وجهود توزيع الأدوية والمستلزمات الوقائية للحالات المخالطة لحالات كورونا بالعزل المنزلى،  والجهود الرقابية والإشرافية للصحة بشأن الكمامات وضمان توافرها بالمواصفات المطابقة، وغيرها من الجهود المنفذة

 

جاء ذلك خلال تواصله مع وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، حيث كشف التقرير اليومى الذى تم عرضه عن أنه تم توزيع الأدوية اللازمة على 1585 حالة ، ليصل الاجمالى إلى 6784 من المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، بمدن ومراكز المحافظة الإدارية السبع.

وأشار بيان اليوم الإثنين إلى قيام الرائدات الريفيات بتسليم الأدوية للمخالطين المعزولين فى المنازل بالإضافة إلى تقديم بعض رسائل التوعية مع اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، التى تضمنت العديد من التوجيهات والإرشادات أثناء فترة العزل المنزلى، منها عدم مغادرة المنزل والمداومة على تطهير الأسطح وتطهيرها وغسيل اليدين باستمرار، مع الحرص على الراحة واتباع نظام غذائى متوازن وشرب الماء الفاتر وتجنب استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبيب، مع مراقبة درجة الحرارة وقياسها كل ثمان ساعات

كما تضمنت الجهود التوعية بأهمية ارتداء كمامة مناسبة عند المخالطة والتخلص منها بوضعها داخل كيس، لافتا إلى تكوين منظومة عمل مدربة لهذا الغرض، حيث تم تكليف الرائدات الريفيات التابعين للصحة وبالتنسيق بين إدارات تنظيم الأسرة والطب الوقائى والرعاية الأساسية ومديرى الإدارات الصحية، وذلك فى إطار جهود الوزارة لمواجهة الفيروس من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت الطبية وأماكن تقديم الخدمة الصحية. 

توزيع الأدوية على 6784 من المخالطين لحالات كورونا فى بنى سويف (1)
توزيع الأدوية على 6784 من المخالطين لحالات كورونا فى بنى سويف (1)

 

توزيع الأدوية على 6784 من المخالطين لحالات كورونا فى بنى سويف (2)
توزيع الأدوية على 6784 من المخالطين لحالات كورونا فى بنى سويف (2)

 

توزيع الأدوية على 6784 من المخالطين لحالات كورونا فى بنى سويف (3)
توزيع الأدوية على 6784 من المخالطين لحالات كورونا فى بنى سويف (3)

 

توزيع الأدوية على 6784 من المخالطين لحالات كورونا فى بنى سويف (4)
توزيع الأدوية على 6784 من المخالطين لحالات كورونا فى بنى سويف (4)

 

توزيع الأدوية على 6784 من المخالطين لحالات كورونا فى بنى سويف (5)
توزيع الأدوية على 6784 من المخالطين لحالات كورونا فى بنى سويف (5)

 

 


اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار مصريه

بنى سويف

توزيع الادويه

الرائدات الريفيات

المخالطين لمصابى كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

رئيس قطاع الطب العلاجى: نرسل العلاج لـ9 آلاف مشتبه إصابتهم بكورونا منزليا

رئيس قطاع الطب العلاجى: نرسل العلاج لـ9 آلاف مشتبه إصابتهم بكورونا منزليا

مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة