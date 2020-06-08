توزيع الأدوية على 5917 من المخالطين لحالات كورونا فى بنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

يواصل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، متابعته المستمرة للجهود المبذولة في تنفيذ خطة الدولة الشاملة، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، خاصة في ملفات توافر المستلزمات الطبية والوقاية بالمستشفيات التي تستقبل حالات كورونا والاشتباه، بالإضافة إلى متابعة منظومة العمل بالمدن الجامعية المخصصة لاستقبال حالات كورونا المستقرة التي تتطلب دخول المستشفيات،وجهود توزيع الأدوية والمستلزمات الوقائية للحالات المخالطة لحالات كورونا بالعزل المنزلي، والجهود الرقابية والإشرافية للصحة بشأن الكمامات وضمان توافرها بالمواصفات المطابقة، وغيرها من الجهود المنفذة.

جاء ذلك خلال التواصل مع وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، حيث كشف أن التقرير اليومى الذي تم عرضه على المحافظ بشأن توزيع الأدوية اللازمة أمس الأحد شمل 718 حالة من المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، ليصل الإجمالي إلى 5917 حالة لمخالطين تسلموا الأدوية، بمدن ومراكز المحافظة الإدارية السبع.

وأشار تقرير مديرية الصحة الذي استعرضه محافظ بني سويف إلى اتخاذ الرائدات الريفيات الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء توزيع الأدوية، على المخالطين المعزولين فى المنازل بالإضافة إلى تقديم بعض رسائل التوعية والتى تضمنت العديد من التوجيهات والإرشادات أثناء فترة العزل المنزلى، أهمها، عدم مغادرة المنزل والمداومة على تطهير الأسطح وتطهيرها وغسيل اليدين باستمرار، مع الحرص على الراحة واتباع نظام غذائى متوازن وشرب الماء " الفاتر" وتجنب استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبيب، مع مراقبة درجة الحرارة وقياسها كل 8 ساعات، كما تضمنت الجهود التوعية بأهمية ارتداء كمامة مناسبة عند المخالطة والتخلص منها بوضعها داخل كيس، لافتا إلى تكوين منظومة عمل مدربة لهذا الغرض، حيث تم تكليف الرائدات الريفيات التابعين للصحة وبالتنسيق بين إدارات تنظيم الأسرة والطب الوقائي والرعاية الأساسية ومديري الإدارات الصحية، وذلك في إطار جهود الوزارة لمواجهة الفيروس من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت الطبية وأماكن تقديم الخدمة الصحية.

فى سياق أخر أكد الدكتور عاطف مرسي عميد كليه الطب _ رئيس مجلس إداره المستشفى الجامعي ببنى سويف على وجود 40 مصابا بفيروس كورونا المستجد بينهم 32 مريض حالاتهم مستقره، علاوة على 8 حالات على أجهزه التنفس الصناعي.

وأشار عاطف مرسي، إلي توفير كافه الأجهزه والمستلزمات الطبيه اللازمه لخدمه مرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بالإضافة إلى تزويد المستشفى بوسائل الحمايه اللازمه للاطباء والتمريض والعمال طبقا لمواصفات المنظومه الصحيه ، وكذلك إتخاذ الاجراءات الوقائيه والإحترازيه لمنع إنتشار المرض والسيطره عليه.

وفى نفس الصدد تفقد الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى أماكن العزل بالطابقين الرابع والسادس العلوي بالمستشفى لافتا إلي وجود 37 سرير رعايه فائقه بالدور السادس العلوي و29 سرير رعايه فائقة بالدور الرابع العلوي وبها جميع أجهزه التنفس الصناعي والمونيتور ، فضلا عن 21سريرا للحالات المستقرة بالدور الثالث العلوي، كما تم تجهيز أماكن العزل بجهاز غازات الدم و أشعه السونار والاشعه العاديه على الصدر وجميع المستلزمات اللازمة لخدمه مرضى كورونا المستجد.



توزيع الادوية على المخالطين (1)



توزيع الادوية على المخالطين (2)