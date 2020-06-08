توريد 666 طن قمح اليوم لشون وصوامع محافظة الشرقية

الشرقية إيمان مهنى

قالت محافظة الشرقية فى بيان لها اليوم إن صوامع وشون المحافظة أوشكت على الإنتهاء من إستلام أطنان القمح التى تم حصادها من الأفدنة المزروعة بمحصول القمح هذا العام 2020 ، ملتزمة بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية .

ناشد المحافظ المزارعين بضرورة الإستمرار فى الإسراع والإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث مشاكل والحفاظ على المحصول من الإهدار والتلف، مؤكداً إلى أن الفترة القادمة حاسمه لإعلان إجمالى ما تم توريده هذا العام من محصول القمح لتتصدر محافظة الشرقية كعادتها المركز الأول على مستوى الجمهورية سواء فى الزراعة أو حصاد أو توريد أطنان القمح .

ومن جانبه أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن إجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم بلغت (655495) ألف طن (553) كيلو قمح ، لافتاً إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ (666) طن و (729) كيلو قمح وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس (654828) ألف طن (824) كيلو قمح ، مشيراً إلى أن إجمالى المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية (417822) ألف فدان و قد تم الانتهاء من حصاد المساحات المستهدفة بمؤشرات حصاد مبهرة .

كما تابع محافظ الشرقية مع وكيلى وزارتى الزراعة والتموين إستمرار سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 52 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفى لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام مع الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .