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توريد 125 ألف و605 أطنان قمح للشون والصوامع بالغربية

الإثنين، 08 يونيو 2020 10:56 ص
توريد 125 ألف و605 أطنان قمح للشون والصوامع بالغربية توريد محصول القمح
الغربية - عادل ضرة

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أعلن المهندس علي عبد الجواد وكيل وزارة الزراعه بالغربية  فى بيان له عن توريد 125  ألف و 605  طن و 643 كيلو حتي اليوم من خلال اللجنة العليا المشكلة برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بواقع 72 طن و692 كيلو لشركة المطاحن. وللشركة المصرية 52  طن و 740 كيلو .والبنك 262 طن و492 كيلو.

وأكد عبدالجواد، أنه تم الانتهاء من حصاد المساحة المنزرعة من محصول القمح لهذا الموسم بالكامل، والتى تبلغ 130 ألف  و703 أفدنة. 

وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كوروناالمستجد.

يذكرأنه قدتم تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، وهي مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية.

من ناحيه اخرى أعلن الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، عن إزالة 1166 حالة تعد ومخالفة خلال فترة الحظر اعتباراً من 16 مارس الماضي وحتى الآن، شملت تعديات على أراضى أملاك الدولة وأراضى زراعية ومخالفات بناء.

وأوضح محافظ الغربية ، أنه تم إزالة فورية لـ 519 حالة تغد علي الأراضي الزراعية علي مساحة 25 فدان و 16 قيراط و 18 سهم، وأزالة 415 مخالفة بناء علي مساحة 55 ألف و 22 مترًا مربعا، وإزالة 232 تغد علي أراضي أملاك الدولة علي مساحة 11 ألف و 893.5  مترًا مربعا.

وأشار رحمي ، إلي استمرار تنفيذ حملات الإزالة علي مدار اليوم لردع المخالفين لاستغلال فترات الحظر ، مؤكدا علي التصدي بكل حزم وحسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأحالتهم للنيابة العسكرية .

 

 


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