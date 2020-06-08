تنفيذ 3 قرارات إزالة للبناء المخالف شرق الإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى شرق الإسكندرية، حملة مكبرة للتصدى لظاهرة البناء المخالف ،وذلك بناًء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات إزالة مخالفات البناء بنطاق المحافظة،حيث شن حي شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة موسعة لتنفيذ عدة قرارت إزالة صادرة لمخالفات بناء بنطاق رمل أول، وأشار حى شرق الإسكندرية فى بيان له اليوم ، إلى أنه تم تنفيذ قرار رقم (629) لعام 2018م بإزالة أعمدة خرسانية بالطابق الخامس علوي للعقار الكائن شارع هرسنك لوران، دائرة قسم شرطة رمل اول ، قرار رقم (8) لعام 2020م بازالة سلم وباب حديد ويقف صاج بالعقار الكائن خلف ابراهيم نصير ، قرار رقم (9) 2020م بالعقار الكائن بشارع ابراهيم نصير وازالة قواطيع لغرفتين بجراج العقار.

من جهة أخرى وبناء على توجيهات رئيس حي شرق شنّت إدارة اشغال الطريق بالحي حملة موسعة على شوارع؛ عبد السلام عارف والتأمين بستانلي والقس ميخائيل وعبد الحميد الديب، وتم إزالة كافة التعديات على حرم الطريق العام التي تُعيق المارة من؛ كتل خرسانية وحواجز حديدية وإطارات السيارات.

كما تم المرور على شارع عمر المختار وشارع القس ميخائيل وشارع علي بك رياض وشارع عبد الحميد الديب وشارع التأمين بستانلي وش ذو الفقار وش مصطفى ثابت والرمل الميري وش عبد السلام عارف وش الهدايا.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد كبير من الاشغالات والمخالفات المتنوعة وايداعها بمخازن شرطة المرافق، ولقد تم المرور على بعض الشوارع استجابًة لشكاوى المواطنين.

من جهه أخرى شنّت وحدة الإعلانات بالحي حملتين ، أسفرت الأولى عن إزالة عدد (21) فانوس إعلاني مخالف، من شارع وينجت نطاق حي شرق ،كما تم إزالة اللافتات القماشية المخالفة من شوارع؛ حجر النواتية وفيكتور عمانويل ودوران عزبة سعد وميدان علي بن ابي طالب.



تنفيذ قرارات الازالة (1)



تنفيذ قرارات الازالة (2)