اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 11:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تموين الأقصر تعلن توريد 23 ألف و 136 طن قمح للشون والصوامع حتى اليوم

الإثنين، 08 يونيو 2020 09:54 ص
تموين الأقصر تعلن توريد 23 ألف و 136 طن قمح للشون والصوامع حتى اليوم الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تم اليوم حتى اليوم الإثنين، مواصلة العمل ببنكر إسنا لاستقبال واستلام القمح، حيث وصلت كمية القمح الموردة للمواقع التخزينية بالمحافظة، منذ بدء التوريد يوم 15 أبريل الماضى، وحتى اليوم إلى 23136 طن و169 كيلو قمح للشون والصوامع، وذلك بنسبة تفوق الـ68% من السعة التخزينية بمحافظة الأقصر، حيث تم التسليم لكميات القمح بالضوابط القانونية وسط إجراءات احترازية مشددة ودون معوقات أو تزاحم.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم استئناف العمل بالمواقع التخزينية بالمحافظة بصورة طبيعية، مؤكداً أن عمليات التوريد لكميات القمح للشون والصوامع تسير دون أى مشكلات عقب التقلبات الجوية الأخيرة، وذلك وسط وجود إجازة للجان الفرز، وضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة التجمعات وانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحاً أنه تم بدء العمل منذ أيام فى توريد حصاد موسم القمح فى صومعة وشونة مدينة أرمنت بطاقة تخزينية 6100 طن، وكذلك بنكر وشونة إسنا بسعة 28 ألف طن، حيث تم البدء فى إستلام وتوريد كميات القمح إلى الشون والصوامع.

وأوضح الدكتور تامر صلاح، أنه مع بدء التوريد قرر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تشكيل لجنة القمح السنوية لمتابعة أماكن التخزين والتجميع والضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية، وكلف كافة الجهات المسئولة بمتابعة أعمال توريد الأقماح المحلية بالمخازن والصوامع بكل مدينة، وطالب المسئولين الالتزام بالضوابط والقوانين التى تحدد نقل الاقماح المحلية إلى صوامع الجهات المسوقة، والتصدى لأى محاولات غش قد تتم من قبل التجار سواء فى الأسعار أو الأوزان، حيث تم تحديد المواقع الكبرى لتجميع وتوزيع القمح وذلك لتأمين عملية توريد القمح وإتخاذ كافة الإستعدادات مع المحافظات المجاورة فى حالة زيادة الكميات الواردة عن السعة التخزينية "للشون والبناكر"، وذلك بغرض الحفاظ على كميات الأقماح وحمياتها مع عدم الإخلال بمستحقات المزارعين والتيسير عليهم، وحل مشاكل النقل والتخزين لهم وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية.

 


الاقصر

توريد القمح بالاقصر

اخبار الاقصر

شون وصوامع الاقصر

تموين الاقصر

اخبار المحافظات

موسم حصاد القمح

وزارة التموين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حسام عاشور يتلقى عرضاً من ناسيونال ماديرا.. واللاعب فى طريقه للسعودية

حسام عاشور يتلقى عرضاً من ناسيونال ماديرا.. واللاعب فى طريقه للسعودية

ضبط 4 آلاف شخص لاختراقهم حظر التجول و2735 سيارة مخالفة

ضبط 4 آلاف شخص لاختراقهم حظر التجول و2735 سيارة مخالفة

التعليم العالى: مقترح للعام الدراسى الجديد يرتكز على تطبيق التعليم الهجين

التعليم العالى: مقترح للعام الدراسى الجديد يرتكز على تطبيق التعليم الهجين

الرئيس يكلف الحكومة بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد.. وزير التعليم: "كورونا" أسهمت فى زيادة تقبُل المواطنين للتعليم التكنولوجى.. والتعليم العالى: مقترح للعام الدراسيّ الجديد يرتكز على تطبيق "التعليم الهجين"

الرئيس يكلف الحكومة بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد.. وزير التعليم: "كورونا" أسهمت فى زيادة تقبُل المواطنين للتعليم التكنولوجى.. والتعليم العالى: مقترح للعام الدراسيّ الجديد يرتكز على تطبيق "التعليم الهجين"

مدبولى : تكليف من الرئيس السيسى بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد

مدبولى : تكليف من الرئيس السيسى بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد

"الإسكان": حملات مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بالمدن الجديدة

"الإسكان": حملات مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بالمدن الجديدة

لطلاب الثانوية العامة.. جدول الامتحانات المعدل وترتيب المواد × 9 خطوات

لطلاب الثانوية العامة.. جدول الامتحانات المعدل وترتيب المواد × 9 خطوات

12 شخصا يغادرون مستشفى إسنا للحجر الصحى عقب التعافى من فيروس كورونا

12 شخصا يغادرون مستشفى إسنا للحجر الصحى عقب التعافى من فيروس كورونا

كيف تقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء وما قيمة المخالفة؟

كيف تقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء وما قيمة المخالفة؟

قطار المحاكمات ينطلق.. اليوم الحكم على 34 متهما فى قضية "اقتحام قسم التبين"

قطار المحاكمات ينطلق.. اليوم الحكم على 34 متهما فى قضية "اقتحام قسم التبين"

بنص القانون.. كيف يتم تنظيم إجراءات سماع الشهود أثناء نظر الجلسات

بنص القانون.. كيف يتم تنظيم إجراءات سماع الشهود أثناء نظر الجلسات

اعرف عقوبة الامتناع عن تقديم الخدمة لعلاج مصابى كورونا المقررة دستوريا

اعرف عقوبة الامتناع عن تقديم الخدمة لعلاج مصابى كورونا المقررة دستوريا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة