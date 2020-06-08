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تفاصيل وفاة راهب بدير القديس بولا بالبحر الأحمر متأثر بإصابته بفيروس كورونا

الإثنين، 08 يونيو 2020 03:02 م
تفاصيل وفاة راهب بدير القديس بولا بالبحر الأحمر متأثر بإصابته بفيروس كورونا القمص ساويرس الانبا بولا
كتب خالد إبراهيم

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أعلن الأب بطرس، أحد رهبان دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، وفاة الراهب  ساويرس الانبا بولا، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وعلق الأب بطرس عبر حسابه على "فيس بوك"، "فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء الأحد ٢٠٢٠/٦/٧ يوم عيد العنصرة فاضت روح أبونا وأخونا الحبيب الراهب القمص ساويرس الانبا بولا، متأثراً بإصابته بكورونا، وصعدت إلى باريها، الرب قادر أن ينيح روحه في فردوس النعيم في حضن آبائنا القديسين ابراهيم واسحق ويعقوب ونسأله من عمق قلوبنا أن يسكب فيض تعزياته السمائية عوض فراقه لنا نحن مجمع آباء دير الانبا بولا ، كما نطلب من الرب يسوع عزاء خاصاً لأبينا صاحب النيافة الحبر الجليل الانبا دانيال أسقف ورئيس ديرنا العامر .

وتجرى حالياً صلاة الجنازة على جثمانه في مقر الدير بالتجمع الخامس بعدها سيحملون جسده إلى الدير لتجنيزه ثانية ثم دفنه فى طافوس الدير وصلاة الجنازة سواء في التجمع الخامس أم في الدير قاصرة على آباء مجمع الدير"

اعلان الوفاة على فيس بوك
اعلان الوفاة على فيس بوك

 

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية كان قدم تهنئة لجموع الأقباط في كل مكان بعيد العنصرة في تذكار حلول الروح القدس، لافتا إلى ان الكنيسة المسيحية ولدت في هذا اليوم في مدينة أورشليم ومنها انتقلت لكل العالم.

 

 

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني - في كلمة له تم بثها عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية - إنه في العهد القديم كانوا يحتفلون في مثل هذا اليوم بتذكار استلام الناموس، وأن أعداد كبيرة من كل العالم القديم يتجمعون في أورشليم من جنسيات مختلفة، وهو يشبه يوم اجتماع عالمي من كل الجنسيات وهو اعتياد سنوى يحدث من كل اليهود على مستوى العالم.

 

ونصح قداسة البابا تواضروس الثاني بضرورة اتخاذ الانسان لكافة التدابير الصحية في مواجهة وباء كورونا وأن يكون لدينا الثقة أن كل الأمور تعمل معا للأخر، ولكن يجب أن نأخذ كافة الاحتياطات التى تصدرها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مع ضرورة الابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامات واستخدام المطهرات، وأن نصلى باستمرار في كل وقت لكى يمنح الله السلام والهدوء للجميع.

 


راهب

دير القديس الأنبا بولا

البحر الأحمر

فيروس كورونا

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