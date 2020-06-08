اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 08:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعيين عمداء كليات التربية والتربية الرياضية والنوعية بجامعة المنصورة

الإثنين، 08 يونيو 2020 07:54 م
تعيين عمداء كليات التربية والتربية الرياضية والنوعية بجامعة المنصورة العمداء الجدد
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا بتعيين عمداء كليات التربية، والتربية الرياضية، والتربية النوعية، بجامعة المنصورة، وتضمنت القرارات تعيين كلا من الدكتور عبد الله محمود جاد - عميدا لكلية التربية النوعية لفترة ثانية ولمدة ثلاث سنوات.

 

كما صدر القرار الجمهورى بتعيين  الدكتور محمد العجمى  عميدا لكلية التربية لمدة ثلاث سنوات، وصدور القرار الجمهورى بتعيين  الدكتور أحمد عبد العظيم  عميد لكلية التربية الرياضية لمدة ثلاث سنوات.

وتقدم  الدكتور أشرف عبد الباسط  رئيس جامعة المنصورة، بخالص التهانى القلبية إلى العمداء الجدد بمناسبة صدور القرارات الجمهورية لهم متمنيا لهم المزيد من التوفيق والنجاح فى تولى إدارة كليات التربية والتربية الرياضية والتربية النوعية.

 

 


الدقهلية

أخبار الجامعات

جامعة المنصورة

عمداء الكليات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

رئيس قطاع الطب العلاجى: نرسل العلاج لـ9 آلاف مشتبه إصابتهم بكورونا منزليا

رئيس قطاع الطب العلاجى: نرسل العلاج لـ9 آلاف مشتبه إصابتهم بكورونا منزليا

مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة