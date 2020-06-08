تعيين عمداء كليات التربية والتربية الرياضية والنوعية بجامعة المنصورة

الدقهلية شريف الديب

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا بتعيين عمداء كليات التربية، والتربية الرياضية، والتربية النوعية، بجامعة المنصورة، وتضمنت القرارات تعيين كلا من الدكتور عبد الله محمود جاد - عميدا لكلية التربية النوعية لفترة ثانية ولمدة ثلاث سنوات.

كما صدر القرار الجمهورى بتعيين الدكتور محمد العجمى عميدا لكلية التربية لمدة ثلاث سنوات، وصدور القرار الجمهورى بتعيين الدكتور أحمد عبد العظيم عميد لكلية التربية الرياضية لمدة ثلاث سنوات.

وتقدم الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، بخالص التهانى القلبية إلى العمداء الجدد بمناسبة صدور القرارات الجمهورية لهم متمنيا لهم المزيد من التوفيق والنجاح فى تولى إدارة كليات التربية والتربية الرياضية والتربية النوعية.