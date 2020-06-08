اليوم السابع
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تعرف على الأوراق المطلوبة لتعاقدات الغاز الخاصة بـ"الشركات والمصانع"

الإثنين، 08 يونيو 2020 05:00 ص
تعرف على الأوراق المطلوبة لتعاقدات الغاز الخاصة بـ"الشركات والمصانع" مصنع - أرشيفية
كتبت – مروة الغول

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تتضمن عمليات توصيل الغاز الطبيعي للمصانع والشركات عددا من الأوراق والمستندات التى يجب تقديمها للحصول على الخدمة والتى كانت كالتالى..
 
1- طلب العميل لتوصيل الغاز الطبيعي.
 
2- أصل جداول أحمال معتمد من الشركة والعميل.
 
3- أصل نموذج بيانات إمداد الغاز الطبيعي معتمد من الشركة والعميل.
 
4- خطاب موافقة الغاز من هيئة التنمية الصناعية ساري أو خطاب موافقة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في حالة إذا كان المصنع كائن بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أو خطاب موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إذا كانت الشركة تعمل بنظام المناطق الحرة او المصنع كائن بها.
 
5- خطاب رسمي من العميل موضح فيه الاعمال المطلوبة.
 
6- صورة من السجل الصناعي (ساري).
 
7- صورة من السجل التجاري (حديث).
 
8- صورة من البطاقة الضريبية.
 
9- صورة من رخصة مزاولة المهنة.
 
10- صورة من إثبات الملكية / الإيجار للشركة أو المصنع.
 
11- صورة إيصال الكهرباء.
 
12- صورة من بطاقة الرقم القومى للمفوض بتوقيع العقد.
 
13- خطاب شركة التحصيل (بتروتريد) يفيد بسداد جدول المديونية الخاصة بالعملاء التابعين للشركات التابعة لقطاع البترول في حالتي (التوسعات وفصل الكميات).
 
14- سداد التكاليف اللازمة لتوريد الغاز (أول مرة - توسعات - فصل نشاط).
 
15- سداد أو جدولة (التأمين أو فرق تأمين الاستهلاك) لدى الهيئة المصرية العامة للبترول طبقا للمطالبة المرسلة  للشركة.
 
16- إبرام عقد جديد أو ملحق تعاقد طبقا للعقد الموحد.
 
17- خطاب رسمي مختوم بعنوان المراسلات ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني المعتمد.
 
18- نموذج استرشادي معتمد من الشركة والعميل.
 
19- موافقة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية على توصيل الغاز للعميل "تطلب من الإدارة العامة للشئون الفنية".

الغاز

مصنع

الغاز الطبيعي

هيئة التنمية الصناعية

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