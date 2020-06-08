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تعرف على استعدادات مطار برج العرب لعودة حركة الطيران.. صور

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:32 ص
تعرف على استعدادات مطار برج العرب لعودة حركة الطيران.. صور استعدادات مطار برج العرب
الإسكندرية أسماء على بدر

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يستعد مطار برج العرب بالإسكندرية لعودة حركة الطيران المدنى وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة والصحة المصرية بوضع علامات إرشادية بأتباع قواعد التباعد الجسدي والحماية للوقاية من انتشار فيروس ( COVID-19 ) والمعروف بكورونا.

وتحت إدارة الشركة المصرية للمطارات أتخذ مطار برج العرب الدولي حزمة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الڤيروس وحماية الركاب المسافرين والعاملين بالمطار، حيث تم وضع كافة اللافتات الإرشادية والتعليمات المستجدة لإتمام إجراءات السفر و لحماية المسافرين وتطبيق المسافات الآمنة بين كل فرد فضلاً عن استمرار حملات التطهير و التعقيم التي تتم علي مدار اليوم.

وذلك تمهيدا واستعدادا لعودة واستئناف حركة الطيران من قبل الحكومة، بدأت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الأخذ بأحدث مستجدات فحص القادمين من الخارج عبر المطارات المصرية حال ظهور أعراض ارتفاع درجة الحرارة التى تعد من أهم أعراض فيروس كوفيد 19.

وتبدأ لشركة القابضة للمطارات والملاحة ذلك عن طريق نشر كاميرات حرارية تعمل بالأشعة تحت الحمرا بكافة المطارات المصرية وفق خطة سريعة، بدأ تنفيذها، وكشف مصادر مسئولة، بأن مطار القاهرة قد انتهى اليوم الخميس، من تركيب عدد 2 كاميرا بصالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3.

فى حين تنتهى خلال الأيام القليلة القادمة الشركة القابضة للمطارات من تركيب كاميرات وفرتها الشركة بمطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة وأسيوط وسوهاج وبرج العرب كمرحلة أولى، حسب الخطة المعدة لذلك من قبل الشركة، ثم يتم بعد ذلك تفعيل منظومة الكاميرات على جميع صالات الوصول بكافة المطارات المصرية.

وأوضحت المصادر، أن منظومة الكاميرات الحرارية تعمل على تفعيل الكشف عن طريق الكاميرات الحرارية العازلة، والتى تعمل بأشعة تحت الحمراء ديجتال تصور الوجه الحقيقى للراكب، كما تقوم بقياس درجة حرارة الراكب ضمن مجموعات وتوجيه إنذار لحظى فى حالة وجود درجة حرارة راكب أعلى من المستوى الطبيعى، وتقوم بالتقاط صورة للراكب من منطقة الرأس حتى الخصر.

‏وتعد الكاميرات الحرارية إحدى الوسائل الرئيسية الآن للتعرف على حالات اشتباه الإصابة بفيروس كورونا، الأمر الذى جعل الكثير من الدول تعمل على الإستعانة بها فى تأمين حدودها وموانيها المختلفة، خصوصا المطارات ومراكز التسوق التجارية وتعتمد تلك الكاميرات على أجهزة الاستشعار الحرارية فى عملها بالدرجة الأولى على الأشعة فوق الحمراء، فهى بالتالى تقوم بقياس الحرارة المنبثقة من الجسم من خلال قياس الأشعة تحت الحمراء، ومن ثم يتم تحويل البيانات إلى صورة مطابقة عبر الكاميرات ترصد بداية من الوجه وحتى منطقةً" الخصر".

وتقوم بتخزين تلك الصور بعد وضع علامة على الشخص الذى تجاوزت درجة حرارته الدرجة الآمنة المتعارف عليها وتستطيع تلك الكاميرات أن ترصد تجمع بشرى لا يقل عن 40 راكبا فى لحظات بسيطة وتخزين بيناتهم وصورهم ثم تنتقل لترصد 40 آخرين.

وكانت الطواقم الطبية بالحجر بدأت تنفيذ إلغاء العزل الطبى الخاص بالقادمين إلى مصر من خارج البلاد، وذلك تفعيلا للقرار الصادر بالأمس من وزارة الصحة، وأضاف أن مطار القاهرة بمبانيه الثلاث يعمل بأكبر طاقة ممكنه مع مراعاة التباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية الكاملة طبقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.

 

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الاسكندريه

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