تعافى 80 حالة من الإصابة بفيروس كورونا بمستشفى صدر 23 يوليو بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

تفقدت إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا محافظ القليوبية، مستشفيات المحافظة التى تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد covid19، لمتابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، وذلك بناءً على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وبدأت الجولة، بتفقد مستشفى صدر 23 يوليو، وذلك بحضور العميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة، والدكتور محمد إبراهيم الخولى مدير المستشفى، حيث تم تفقد قسم الاستقبال والآشعة وقسم المخازن وقسم العمليات وقسم الجراحة كوفيد.

كما تم تفقد منطقة العزل ومنطقة الفصل بين الحالات الاشتباه، وبين حالات الكوفيد المؤكدة، فضلا عن أنه تم الإعلان عن شفاء 80 حالة كوفيد، وتحويلها من إيجابي إلى سلبي خلال الفترة السابقة، وتمت الإشادة بالخدمة الطبية التي تقدم للمرضى داخل المستشفى.

وأوضح مدير المستشفى، أنه يوجد الآن تطوير ورفع كفاءة لـ50% من مبني المستشفى، وتشمل قسم الاستقبال والعيادات الخارجية ومستوصف الصدر، فضلا عن أقسام أول (أ) وثان (أ) وثالث (أ) ورابع (أ)، بالإضافة إلى أقسام ثان (ج) وثالث (ج)، حيث أشاد نائبي المحافظة باللوحات الإرشادية لطرق الوقاية ومكافحة العدوى المعلقة على أبواب الغرف ودورات المياه وفى كل مكان بالمستشفى.

كما تم المرور على مستشفى أبو المنجا المركـزى وتفقد قسم الاستقبال والأشعة والرعاية المركزة ومنطقه استراحة المرضي بالعيادات الخارجية، وتبين وجود الأطباء والتمريض وتعمل بكفاءة عالية فضلا عن أن حالة النظافة بالمستشفى جيدة.

ونوه مدير المستشفى، إلى أنه لا توجد أى مشاكل فى الأطقم الطبية ولا الأجهزة الطبية فضلا عن أنه لا توجد أى معوقات فى الأدوية، كما تم المرور على مستشفى بهتيم بحى شرق شبرا الخيمة، وذلك بحضور الدكتور بكر رئيس حى شرق ونائبي رئيس الحى، وتم تفقد قسم عيادة الحميات والفرز والأشعه والمعمل وعيادة المشتبه فيهم بكوفيد 19.



خلال جولة نائبا المحافظ



متابعة العمل بالمستشفيات



متابعة العمل بمستشفيات الحجر الصحي بالقليوبية