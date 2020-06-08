تطوير 18 مدرسة بابوحماد بتكلفة 109 مليون 400 ألف جنيه فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد مرسى مدير هيئة الأبنية التعليمية أعمال إنشاء وتطوير 18 مدرسه بمركز ومدينه أبوحماد بتكلفة إجمالية 109 مليون و 400 ألف جنيه.

وأشار محافظ الشرقية فى بيان له اليوم، إلى أنه جارى تنفيذ أعمال إنشاء 128 مدرسة لإضافه 2395 فصل جديد بتكلفة 11مليار و 4 مليون جنيه للقضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مؤكداً أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً ‏للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع القطاعات وخاصة بقطاع التعليم ‏وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديده وتطوير وتوسعة مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

شدد المحافظ، فى بيان، على مدير هيئة الأبنية التعليمية بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الإلتزام بالجدول الزمنى المحدد للإنتهاء من كافه الأعمال مع مراعاة الجودة فى العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة، مؤكداً على ضرورة التنسيق مع وكيل وزارة الصحة لإجراء الكشف الحرارى على جميع العاملين بمواقع العمل وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وإلزام العمال بارتداء الكمامة الواقية خلال أوقات العمل ، بالإضافة إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع .

ومن جانبه أكد المهندس أحمد مرسى مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه جارى تنفيذ أعمال إنشائية ما بين ( إنشاء جديد وتوسعه وإحلال كلى وإحلال جزئى ) لعدد 18 مدرسه لاضافة 253 فصل جديد ‏وبتكلفة 109 مليون و 400 الف جنيه حيث شملت تلك الأعمال انشاء جديد لمدارس (محمد عبد السميع للتعليم الاساسى بسعه 22 فصل وبتكلفة 7.9 مليون جنيه ، ومدرسة نظله موسى جعفر الثانوية بسعه 9 فصول وبتكلفة 7 مليون جنيه، ‏ ومدرسة أبو زكريا الثانويه بنات بسعه 9 فصول وبتكلفة 5 مليون جنيه مليون جنيه، ومدرسة صلاح جبارة للتعليم الأساسى بسعه 11 فصل وبتكلفة 6.6 مليون جنيه، ومدرسة الحريه للتعليم الأساسى بالجعفرية بسعه 11 فصل وبتكلفة 6.2 مليون جنيه، ومدرسة عزبة أبولطفى للتعليم الأساسى بسعة 11 فصل وبتكلفة 6.4 مليون جنيه، ومدرسة صلاح عبدالله الشافعى للتعليم الأساسى بسعة 11 فصل وبتكلفة 6.7 مليون جنيه، ومدرسة حسن ابراهيم العمده للتعليم الأساسى بسعه 14 فصل وبتكلفة 6.8 مليون جنيه).

وأعمال توسعه لمدارس السيد محمد رزق للتعليم الاساسى بسعه 12 فصل وبتكلفة 3.6 مليون جنيه ومدرسه البوز الاعدادية بسعة 9 فصول وبتكلفه 5.3 مليون جنيه ومدرسه أبو ذكرى للتعليم الأساسى بسعة 15 فصل وبتكلفه 5.4 مليون جنيه ومدرسه جمال عبد الناصر بسعة 23 فصل وبتكلفه 5.9 مليون جنيه ومدرسه الشهيد رامى اسماعيل بسعة 8 فصول وبتكلفه 3.4 مليون جنيه ومدرسه السناجره الابتدائيه القديمه بسعة 13فصل وبتكلفه 4 مليون جنيه .

وأعمال إحلال كلى لمدارس الشهيد محمد قطب الابتدائيه بسعه 12 فصل وبتكلفه 5.6 مليون جنيه ومدرسة الحلميه الابتدائيه بسعة 16 فصل وبتكلفه 7.6 مليون جنيه ومدرسة الشهيد نبيل الوقاد للتربية الفكريه بسعة 11 فصل وبتكلفه 6.2 مليون جنيه، بالإضافة إلى أعمال احلال جزئى لمدرسة أبو حماد الثانوية التجاربة بسعه 36 فصل وبتكلفه 9.8 مليون جنيه.

وأضاف مدير هيئة الابنية التعليمية أنه تم الإنتهاء من أعمال تطوير وتوسعة لعدد 5 مدارس بمركز أبو حماد لتوفير 89 فصل دراسى جديد وبتكلفة بلغت 34 مليون و 200 ألف جنية ، بالإضافه إلى الإنتهاء من أعمال إنشاء إدارة أبو حماد التعليمية بتكلفه إجماليه 6 مليون و 900 ألف جنيه.