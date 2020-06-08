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تطهير وتعقيم شوارع قرية ابوان بمركز مطاى بالمنيا ضد كورونا

الإثنين، 08 يونيو 2020 10:41 ص
تطهير وتعقيم شوارع قرية ابوان بمركز مطاى بالمنيا ضد كورونا تطهير
المنيا- حسن عبد الغفار

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تواصل مراكز ومدن محافظة المنيا، تكثيف جهودها لتنفيذ خطة المحافظة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بتنفيذ أعمال النظافة والرش والتطهير وصيانة أعمدة الإنارة، والاستمرار فى أعمال التجميل الدهانات بمداخل المراكز والقرى التابعة لها، مع التطبيق الشامل لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

من جانبه تابع خالد عبد الرؤوف، رئيس مدينة مطاي، أعمال الرش والتطهير بالشوارع والأحياء والأماكن العامة والحكومية، حيث تم تطهير وتعقيم المستشفيات بنطاق المركز، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك متابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمجابهه فيروس كورونا، والمرور والمتابعة على المحلات والتأكد من تنفيذ قرارات الغلق.

ونفذت الفرق الوقائية أعمال تطهير وتعقيم ورش شوارع قرية أبوان، ضمن أعمال التعقيم والتطهير المستمرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث ناشد رئيس المركز المواطنين بالالتزام بالمنازل وعدم النزول ومنع التجمعات والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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كورونا

تطهير وتعقيم

أخبار مصرية

مركز مطاى

فيروس كورونا

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