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تشريعية النواب توافق على عدد أعضاء المجلس المقبل 568 عضوا منتخبا و5% تعيين

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:00 م
تشريعية النواب توافق على عدد أعضاء المجلس المقبل 568 عضوا منتخبا و5% تعيين اللجنة التشريعية بمجلس النواب
نورا فخرى - محمود حسين

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وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعا اليوم الأثنين برئاسة النائب ايهاب الطماوى على نص المادة المتعلقة بعدد أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات

 

ونصت مادة (1) المعدلة على أن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

 


مجلس النواب

البرلمان

ائتلاف دعم مصر

مجلس الشيوخ

قانون الانتخابات

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