تسليم 16 فندقا بالبحر الأحمر شهادات الصحة لاستقبال السياحة الداخلية.. صور

وقالت منال صلاح مدير مكتب وزارة السياحة والأثار بالبحر الأحمر، أن تم استخراج 16 شهادة جديدة للفنادق بالبحر الأحمر، وأصبحت إجمالي الفنادق التي حصلت على شهادات الصحة والسلامة بالبحر الأحمر 56 فندقا، حيث حصل من قبل 41 فندق على شهادات الصحة والسلامة واليوم حصل 16 فندقا على شهاداتهم.

وأضافت مدير مكتب وزارة السياحة والاثار بالبحر الأحمر فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن إجمالى الفنادق التى حصلت علي شهادات وتقدمت بطلبات لاستقبال السياحة الداخلية بالبحر الاحمر 106 فندق بينهم 56 حصلوا علي شهادات صحة وسلامة وهناك قرابة 17 فندق لم تصدر بعد شهاداتهم بينهم 5 فنادق سيعودون استيفاء الشروط والاشتراطات مرة اخري لعدم استيفائها.

وتابعت: يتم تسليم الشهادة بترخيص الفندق لتأكد من سلامة الرخصة والبيانات الخاصة بالمؤسسة، مؤكدة أن مسئول الفندق الذي يحضر لاستلام الشهادة دون رخصة المنشأة السياحية لم يتم تسليم الشهادة له .