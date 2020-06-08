اليوم السابع
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عقب استيفاء الشروط والضوابط..

تسليم 16 فندقا بالبحر الأحمر شهادات الصحة لاستقبال السياحة الداخلية.. صور

الإثنين، 08 يونيو 2020 01:54 م
تسليم 16 فندقا بالبحر الأحمر شهادات الصحة لاستقبال السياحة الداخلية.. صور تسليم شهادات الصحة والسلامة لاستقبال السياحة الداخلية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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سلمت منال صلاح، مدير مكتب وزارة السياحة والآثار بالبحر الأحمر، اليوم الاثنين، 16 شهادة صحة والسلامة، لمسئولى الفنادق السياحية بمدن البحر الأحمر بعد استيفاء الشروط والضوابط، لاستقبال السياحة الداخلية بالبحر الأحمر بنسبة 50٪؜.

وقالت منال صلاح مدير مكتب وزارة السياحة والأثار بالبحر الأحمر، أن تم استخراج 16 شهادة جديدة للفنادق بالبحر الأحمر، وأصبحت إجمالي الفنادق التي حصلت على شهادات الصحة والسلامة بالبحر الأحمر 56 فندقا، حيث حصل من قبل 41 فندق على شهادات الصحة والسلامة واليوم حصل 16 فندقا على شهاداتهم.
 
وأضافت مدير مكتب وزارة السياحة والاثار بالبحر الأحمر فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن إجمالى الفنادق التى حصلت علي شهادات وتقدمت بطلبات لاستقبال السياحة الداخلية بالبحر الاحمر 106 فندق بينهم 56 حصلوا علي شهادات صحة وسلامة وهناك قرابة 17 فندق لم تصدر بعد شهاداتهم بينهم 5 فنادق سيعودون استيفاء الشروط والاشتراطات مرة اخري لعدم استيفائها.
 
وتابعت: يتم تسليم الشهادة بترخيص الفندق لتأكد من سلامة الرخصة والبيانات الخاصة بالمؤسسة، مؤكدة أن مسئول الفندق الذي يحضر لاستلام الشهادة دون رخصة المنشأة السياحية لم يتم تسليم الشهادة له .
 
كانت صرحت منال صلاح، مدير مكتب وزارة السياحة والآثار بالبحر الأحمر، إنه قامت لجان فحص طلبات الفنادق الراغبة فى استقبال سياحة داخلية، والمكونة من أعضاء من وزارة السياحة والصحة وعضو من غرفة المنشآت بفحص ومعاينة الاشتراطات والضوابط داخل أول 6 فنادق سياحية بمرسى علم .
 
وأضافت مدير مكتب وزارة السياحة والآثار بالبحر الأحمر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه قامت عدد 3 لجان بفحص فنادق بمدينة مرسى علم لأول مرة منذ تلقى طلبات الفنادق لاستقبال سياحة داخلية، حيث إن الفنادق التى تسلمت شهادات الصحة والسلامة من قبل أغلبها بالغردقة وسفاجا.
 
 

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

تسليم شهادات الصحة والسلامة

استقبال سياحة داخلية

الغردقة

مكتب وزارة السياحة بالبحر الاحمر

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