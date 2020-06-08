اليوم السابع
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الإثنين، 08 يونيو 2020 02:53 م
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تسجيل 99 اصابة فى السنغال بفيروس كورونا المستجد

الإثنين، 08 يونيو 2020 01:31 م
تسجيل 99 اصابة فى السنغال بفيروس كورونا المستجد كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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اعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم الاثنين تسجيل 99 اصابة جديدة فى السنغال بفيروس كورونا المستجد ليصل اجمالي الاصابات منذ الثاني مارس الى اربعة آلاف واربعمائة وسبعة وعشرون اصابة مؤكدة..
وذكرت الاذاعة السنغالية نقلا عن بيان لوزارة الصحة السنغالية انه وبعد اجراء الف وعشرة فحوص تم تسجيل تسعة وتسعين اصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وتم تعافي مائة واحد عشر مصاب الفان وستمائة وتسعة وتسعون شخصا وتوفي تسعة واربعون منهم ويوجد الف وستمائة وثمانية وسبعون في المشافي.


السنغال

كورونا

كورونا فى السنغال

فيروس كورونا

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