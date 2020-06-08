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تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا فى عمان

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:54 م
تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا فى عمان كورونا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 81، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق ذكر التليفزيون الرسمي الخميس، نقلا عن مرسوم سلطاني إن حكومة سلطنة عمان أنشأت جهاز الاستثمار العماني لتملك وإدارة معظم صناديق الثروة السيادية وأصول وزارة المالية.

 

وسيسمح المرسوم، الصادر عن السلطان للجهاز الجديد بتملك جميع الأصول العامة باستثناء شركة تنمية نفط عمان وحصص الحكومة في مؤسسات دولية.

 

وأضاف أن جهاز الاستثمار سيحل محل صناديق الثروة السيادية في الوثائق الرسمية للبلاد.

 

 

 

 


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كورونا

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كوفيد 19

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