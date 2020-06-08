ترامب: نتائج استطلاع CNN لصالح بايدن مزيفة والديمقراطيون سيدمرون أمريكا

كتب محمد شعلان

شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في نتيجة تقديرات استطلاع CNN، بفوز نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، بـ1992 مندوبا، وهو العدد الكافي من أصوات المندوبين ليأمن ترشحه عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 أمام دونالد ترامب الساعي لفترة ولاية ثانية، واتهم ترامب CNN بالتزييف في رسالة عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "استطلاعات CNN مزيفة مثل تقاريرها. نفس الأرقام ، والأسوأ من ذلك ، ضد هيلاري. سوف يدمر الديمقراطيون أمريكا".

CNN Polls are as Fake as their Reporting. Same numbers, and worse, against Crooked Hillary. The Dems would destroy America! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2020

وكانت قد أظهرت تقديرات CNN، فوز نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، بـ1992 مندوبا، وهو العدد الكافي من أصوات المندوبين ليأمن ترشحه عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 أمام دونالد ترامب الساعي لفترة ولاية ثانية.

وفي استقصاء لـCNN مؤخرا حول المنافسة بين ترامب وبايدن، أظهرت الأرقام تفوق بايدن بنسبة 51% من عدد الناخبين المسجلين على مستوى أمريكا، مقابل ما نسبته 41% من الأصوات الداعمة لترامب، الأمر الذي يعكس تحولا كبيرا في حجم الدعم لبايدن الذي كان يحظى بـ48% من معدل الدعم مقابل 43% لترامب في استقصاء شهر أبريل الماضي.

وقالت الشبكة الأمريكية، إن بايدن فاز في الانتخابات التمهيدية في منطقة جوام، السبت، ليحصل ما مجموعة 1992 من أصوات المندوبين متجاوزا عقبة الـ1991 صوتا التي يحتاجها ليمثل الحزب الديمقراطي في الانتخابات المقبلة، وفقا لتوقعات CNN.

وفي كلمة أدلى بها بايدن عقب إعلان النتائج: "قبل أكثر من 3 أشهر بقليل وقفت على مسرح في جنوب كارولينا وقلت للشعب الأمريكي، إن هذه الحملة حملتنا لجميع من ترك متخلفا وطرح أرضا ولم يحسب، وهذه الكلمات تأخذ معنى أكبر في هذا اليوم"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تجتاح مناطق بالبلاد، بعد مقتل الأمريكي جورج فلويد على يد الشرطة في مينابولس.

وقال بايدن في بيان: "لقد كان شرفًا للمنافسة إلى جانب واحدة من أكثر مجموعات المرشحين موهبة التي قدمها الحزب الديمقراطي على الإطلاق - وأنا فخور بأن أقول إننا سنخوض هذه الانتخابات العامة كحزب موحد".