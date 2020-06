ترامب: نتائج استطلاع CNN لصالح بايدن مزيفة والديمقراطيون سيدمرون أمريكا

شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في نتيجة تقديرات استطلاع CNN، بفوز نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، بـ1992 مندوبا، وهو العدد الكافي من أصوات المندوبين ليأمن ترشحه عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 أمام دونالد ترامب الساعي لفترة ولاية ثانية، واتهم ترامب CNN بالتزييف في رسالة عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "استطلاعات CNN مزيفة مثل تقاريرها. نفس الأرقام ، والأسوأ من ذلك ، ضد هيلاري. سوف يدمر الديمقراطيون أمريكا".

CNN Polls are as Fake as their Reporting. Same numbers, and worse, against Crooked Hillary. The Dems would destroy America!