ترامب: لولا المضايقات والتحقيقات المزيفة لكنت تفوقت على بايدن فى استطلاع الرأى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه إذا لم يتعرض لمضايقات طوال الثلاث سنوات الماضية من قبل ما وصفها بالتحقيقات المزيفة وغير القانونية، لكان تفوق بـ 25 نقطة على جو بايدن المرشح الرئاسي الأمريكي المحتمل.

وقال دونالد ترامب في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر :" لو أنني لم أتعرض لمضايقات طوال 3 سنوات من قبل التحقيقات المزيفة وغير القانونية، روسيا، روسيا، وروسيا، ثم خدعة إجراءات عزلي، لكنت متفوقا الآن بـ25 نقطة على جو بايدن النعسان والديمقراطيين عديمي الفائدة. هذا ليس منصفا، لكن لا يمكن تغيير الوقائع".

If I wasn’t constantly harassed for three years by fake and illegal investigations, Russia, Russia, Russia, and the Impeachment Hoax, I’d be up by 25 points on Sleepy Joe and the Do Nothing Democrats. Very unfair, but it is what it is!!!