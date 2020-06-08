ترامب: لولا المضايقات والتحقيقات المزيفة لكنت تفوقت على بايدن فى استطلاع الرأى

كتب محمد سعودي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه إذا لم يتعرض لمضايقات طوال الثلاث سنوات الماضية من قبل ما وصفها بالتحقيقات المزيفة وغير القانونية، لكان تفوق بـ 25 نقطة على جو بايدن المرشح الرئاسي الأمريكي المحتمل.

وقال دونالد ترامب في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر :" لو أنني لم أتعرض لمضايقات طوال 3 سنوات من قبل التحقيقات المزيفة وغير القانونية، روسيا، روسيا، وروسيا، ثم خدعة إجراءات عزلي، لكنت متفوقا الآن بـ25 نقطة على جو بايدن النعسان والديمقراطيين عديمي الفائدة. هذا ليس منصفا، لكن لا يمكن تغيير الوقائع".

If I wasn’t constantly harassed for three years by fake and illegal investigations, Russia, Russia, Russia, and the Impeachment Hoax, I’d be up by 25 points on Sleepy Joe and the Do Nothing Democrats. Very unfair, but it is what it is!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2020

وفي وقت سابق، أظهر استطلاع أعدته شبكة "cnn" الأمريكية، تفوق جو بايدن نائب الرئيس السابق، المرشح الرئاسي المحتمل على ترامب في نسبة التأييد 2020، حيث أشارت أرقام الاستطلاع إلى حصول جو بايدن على 51 % من أصوات الناخبين المسجلين على مستوى الولايات المتحدة، مقابل 41 % لترامب".

وفي وقت سابق، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسحب قوات الحرس الوطني من العاصمة واشنطن، معتبرا أن الوضع بات تحت السيطرة، بعدما شهدت الأيام الفائتة احتجاجات على صلة بمقتل جورج فلوي، حيث كتب ترامب على تويتر "أصدرت الأمر للتو إلى حرسنا الوطني بالشروع في الانسحاب من (العاصمة) واشنطن بعدما صار كل شيء تحت السيطرة.. أنهم سينسحبون ولكن بإمكانهم العودة سريعا إذا اقتضى الأمر. متظاهرون عددهم أقل بكثير مما كان متوقعا أمس (السبت) مساء".