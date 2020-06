ترامب الابن: الديمقرطيون "حزب الفوضى" وشيكاغو شهدت أعنف عطلة فى نهاية الأسبوع

واصل نجل الرئيس الأمريكى دونالد ترامبهجومه الحاد على الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية، واصفا الحزب بأنه "حزب الفوضى"، مشيرا إلى عمليات إطلاق النار في نهاية الأسبوع بـ شيكاغو.

وقال ترامب الابن في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم الإثنين: "لدي فكرة رائعة.. دعنا الدفاع عن الشرطة.. ما الذى يمكن أن يحدث خطأ؟.. الديمقراطيون هم حزب الفوضى!".

I’ve got a brilliant idea... let’s #DefundThePolice... what could possible go wrong?



Democrats are the party of Chaos!



Chicago weekend shootings: 85 shot, 24 fatally, in city’s most violent weekend of 2020 - Chicago Sun-Times https://t.co/JMJLxcsgTJ