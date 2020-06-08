ترامب الابن: الديمقرطيون "حزب الفوضى" وشيكاغو شهدت أعنف عطلة فى نهاية الأسبوع

كتب محمد سعودي

واصل نجل الرئيس الأمريكى دونالد ترامبهجومه الحاد على الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية، واصفا الحزب بأنه "حزب الفوضى"، مشيرا إلى عمليات إطلاق النار في نهاية الأسبوع بـ شيكاغو.

وقال ترامب الابن في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم الإثنين: "لدي فكرة رائعة.. دعنا الدفاع عن الشرطة.. ما الذى يمكن أن يحدث خطأ؟.. الديمقراطيون هم حزب الفوضى!".

I’ve got a brilliant idea... let’s #DefundThePolice... what could possible go wrong?



Democrats are the party of Chaos!



Chicago weekend shootings: 85 shot, 24 fatally, in city’s most violent weekend of 2020 - Chicago Sun-Times https://t.co/JMJLxcsgTJ

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) June 8, 2020

وأضاف: "عمليات إطلاق النار فى نهاية الأسبوع بـ شيكاغو: 85 طلقة، 24 قاتلة، في أعنف عطلة نهاية أسبوع بالمدينة لعام 2020 - شيكاغو صن تايمز".

وفي وقت سابق، قال نجل ترامب إن مجموعة من ضباط شرطة نيويورك سيستقيلون بسبب عدم الكفاءة في أعلى مستويات حكومة مدينة نيويورك، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلا: "سأخرج هنا على أطراف الحديث وأقول إن مجموعة من ضباط شرطة نيويورك والصفراء سيستقيلون بسبب عدم الكفاءة في أعلى مستويات حكومة مدينة نيويورك.. هل أنا قريب؟".

وتعليقا على تغريدة جاء فيها أن: "ليندسي غراهام قال إنه مُنع من إجراء مقابلة مع اثنين من موظفي مكتب التحقيقات الفدرالي الذين شاركوا في مقابلة رئيسية لمصدر ملف ستيل.. لا يقول من الذي يقوم بالمنع - مكتب التحقيقات الفدرالي أو وزارة العدل - أو لماذا"، قال ترامب الأبن في تغردية أخرى، قائلا: "أننا نحتاج حقًا لسماع ما يقوله هؤلاء الرجال.

وأضاف: "آمل أن يضغط ليندسي غراهام بقوة، ودعنا نعرف الشعب الأمريكي على وجه التحديد من يريد أن يسمع منه ومن يحاول منع شهادته.. أنا متأكد من أنها ستكون مفيدة. حان وقت القتال!".