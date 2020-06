ترامب الأبن: ضباط في شرطة نيويورك سيستقيلون بسبب عدم الكفاءة

قال نجل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن مجموعة من ضباط شرطة نيويورك سيستقيلون بسبب عدم الكفاءة في أعلى مستويات حكومة مدينة نيويورك، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلا :"سأخرج هنا على أطراف الحديث وأقول إن مجموعة من ضباط شرطة نيويورك والصفراء سيستقيلون بسبب عدم الكفاءة في أعلى مستويات حكومة مدينة نيويورك.. هل أنا قريب؟".

I’m gonna go out on a limb here and say that a bunch of NYPD officers and brass are going to resign due to incompetence at the highest levels of New York City government… Am I close? https://t.co/rMFw6BFXVc

وتعليقا على تغريدة جاء فيها أن :"ليندسي غراهام قال إنه مُنع من إجراء مقابلة مع اثنين من موظفي مكتب التحقيقات الفدرالي الذين شاركوا في مقابلة رئيسية لمصدر ملف ستيل... لا يقول من الذي يقوم بالمنع - مكتب التحقيقات الفدرالي أو وزارة العدل - أو لماذا"، قال ترامب الأبن في تغردية أخرى، قائلا :"أننا نحتاج حقًا لسماع ما يقوله هؤلاء الرجال.

آمل أن يضغط ليندسي غراهام بقوة، ودعنا نعرف الشعب الأمريكي على وجه التحديد من يريد أن يسمع منه ومن يحاول منع شهادته"... أنا متأكد من أنها ستكون مفيدة. حان وقت القتال!".

Which means we really need to hear what these guys have to say. I hope Lindsey Graham pushes hard and let’s the American people know specifically who he wants to hear from and who is trying to block their testimony from happening.

I’m sure it will be enlightening. Time to fight! https://t.co/0lBqsliWOH