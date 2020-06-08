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ترامب الأبن: ضباط في شرطة نيويورك سيستقيلون بسبب عدم الكفاءة

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:00 ص
ترامب الأبن: ضباط في شرطة نيويورك سيستقيلون بسبب عدم الكفاءة ترامب الأبن
كتب محمد سعودي

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قال نجل  الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن مجموعة من ضباط شرطة نيويورك سيستقيلون بسبب عدم الكفاءة في أعلى مستويات حكومة مدينة نيويورك، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلا :"سأخرج هنا على أطراف الحديث وأقول إن مجموعة من ضباط شرطة نيويورك والصفراء سيستقيلون بسبب عدم الكفاءة في أعلى مستويات حكومة مدينة نيويورك.. هل أنا قريب؟".

وتعليقا على تغريدة جاء فيها أن :"ليندسي غراهام قال إنه مُنع من إجراء مقابلة مع اثنين من موظفي مكتب التحقيقات الفدرالي الذين شاركوا في مقابلة رئيسية لمصدر ملف ستيل... لا يقول من الذي يقوم بالمنع - مكتب التحقيقات الفدرالي أو وزارة العدل - أو لماذا"، قال ترامب الأبن في تغردية أخرى، قائلا :"أننا نحتاج حقًا لسماع ما يقوله هؤلاء الرجال.

آمل أن يضغط ليندسي غراهام بقوة، ودعنا نعرف الشعب الأمريكي على وجه التحديد من يريد أن يسمع منه ومن يحاول منع شهادته"... أنا متأكد من أنها ستكون مفيدة. حان وقت القتال!".

على صعيد آخر، تشهد الولايات المتحدة الأمريكية موجة احتجاجات غاضبة غير مسبوقة منذ عقود أشعلت على خلفية مقتل المواطن أمريكي من الأصول الأفريقية جورج فلويد في مينيابوليس بولاية مينيسوتا في 25 مايو 2020، حين قضى اختناقا عندما ضغط شرطي "أبيض" بركبته على عنقه حتى الموت بعدما احتجزه مع زملائه وكبّلوا يديه إلى الخلف وثبّتوه أرضا، وقد أثارت تلك الواقعة موجة غضب عارما في الولايات المتحدة امتدّت إلى عشرات المدن الأمريكية وخروج مئات الآلاف إلى الشوارع يوميا تنديدا بالعنصرية والعنف، الذي تمارسه الشرطة وغياب المساواة في المجتمع الأمريكي.

 

 


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