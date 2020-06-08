تراجع بورصة أبوظبي بعد صعود 6 جلسات متتالية..وتخسر 1.9 مليار درهم

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بعد صعودها 6 جلسات متتالية، بنسبة 0.82% خاسراً 36.241 نقطة ليغلق عند مستوى 4369.083 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.94 مليار درهم ليغلق عند مستوى 489.44 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 87.3 مليون سهم، بقيمة 280 مليون درهم، عبر تنفيذ 3454 صفقة.

وجاء تراجع بورصة أبوظبي بضغوط هبوط قطاع البنوك بنسبة 2.06%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.21%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.59%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.34%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.08%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.15%.

وارتفعت 9 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة دانة غاز بنسبة 2.91%، ثم سهم مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 1.9%، ثم سهم شركة مجموعة الإمارات للاتصالات بنسبة 1.34%، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 4.97%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 4.88%، ثم سهم شركة بنك رأس الخيمة الوطني بنسبة 4.86%، وتصدر سهم مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 80.6 مليون درهم.

كما تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.02% خاسراً 0.84 نقطة ليغلق عند مستوى 3537.480 نقطة، وبلغ حجم التداول 11.5 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون ريال عبر تنفيذ 639 صفقة لعدد 32 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وارتفعت 9 أسهم على رأسها "الأنوار القابضة" بنسبة 8.33%، ثم سهم "الأسماك العمانية" بنسبة 2.15%، ثم سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 2.04%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم "تأجير للتمويل" بنسبة 3.06%، ثم سهم "الأنوار لبلاط السيراميك" بنسبة 1.46%، ثم سهم "أريدو" بنسبة 1.416%.