تحطم طائرة C130 تابعة للقوات الأميركية خلال هبوطها فى قاعدة التاجي الجوية

كتب محمد عبد العظيم

كشفت مصادر أمنية عراقية، عن تحطم طائرة C130 تابعة للقوات الأمريكية خلال هبوطها في قاعدة التاجي الجوية، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وكان الجيش العراقي، قد اعلن عن سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان الجيش العراقي، قد ذكر يوم الأربعاء الماضى، أن 3 صواريخ من نوع "كاتيوشا" سقطت في محيط مطار بغداد، دون أن تخلف ضحايا.

وحسب موقع روسيا اليوم، قالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن "ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت في محيط مطار بغداد، في ساعة مبكرة من فجر اليوم، وقد عثرت القوات الأمنية على منصة الإطلاق مع جهاز "التايمر" في منطقة البكرية غربي العاصمة بغداد، دون خسائر تذكر"​​​.