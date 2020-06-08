تحرير 12 محضر مخالفة حظر وغلق وتشميع محلين فى طنطا

الغربية - عادل ضرة

أعلن الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، فى بيان له عن تحرير 12 محضرا وسحب رخصة القيادة لعدد 12 سيارة ملاكى وتاكسى لمخالفتهم لقرار الحظر، كما تم غلق وتشميع 2 محل فى مدينة طنطا، ومصادرة عربة أحد النباشين وتوقيع غرامة عليه وقدرها 1000 جنيه.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، مساء اليوم، بشوارع مدينة طنطا، لمتابعه التزام المواطنين بقرارات الحظر الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء، وكذلك الإجراءات الوقائية التى اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا، رافقه خلالها نائبه الدكتور أحمد عطا، والمقدم إبراهيم كامل، وعادل داوود رئيس حى أول طنطا، ومحمود عيسى رئيس حى ثان طنطا.

وتفقد محافظ الغربية ونائبه الحالة العامة لنظافة شوارع لقمان الحكيم والرفاعى وصدقى بنطاق حى ثان طنطا، وشارع الإسكندرية وشارع الفاتح بنطاق حى أول طنطا، كما تابعا أعمال رصف شارع المعاهدة.

وأوضح د. أحمد عطا أن رصف شارع المعاهدة هو بداية أعمال الخطة الإضافية للرصف والتى تشمل شارع المعاهدة والفاتح، على أن تستكمل باقى الشوارع تباعا بنهاية أكتوبر القادم.

من ناحية أخرى أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، فى بيان له أن حملات النظافة المكبرة داخل المراكز والمدن والإحياء أسفرت عن رفع 372 ألفا و455 طن قمامة من خلال تنفيذ 8 آلاف و675 حملة نظافة، خلال الفترة من أول ديسمبر 2019 وحتى نهاية مايو الماضي.