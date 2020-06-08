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تجديد حبس 5 متهمين فى قضية حنين حسام

الإثنين، 08 يونيو 2020 01:48 م
تجديد حبس 5 متهمين فى قضية حنين حسام حنين حسام_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية ، تجديد حبس 5 متهمين 45 يوما على ذمة التحقيق على خلفية اتهامهم بالاشتراك مع الطالبة حنين حسام المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، حيث وجهت النيابة للمتهمين تهم الاتجار بالبشر عبر توصل الاجتماعي.

كانت وحدة الرصد بمكتب النائب العام رصدت تفاعلًا واسعًا من مشاركي مواقع التواصل الاجتماعي، وورد إلى حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك" مُطالبات عِدَّة بالتحقيق مع المتهمة المذكورة؛ لنشرها مقطعا مُصوَّرا أذاعته عبر حساب لها بتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي؛ دعت خلاله الفتيات للمشاركة في مجموعة إلكترونية أسمتها "الوكالة" أسستها عبر التطبيق المذكور؛ لتذيع الفتيات فيها بثًا مباشرًا لهنَّ متاحًا للكافة مشاهدته، والتعارف والتحدث إلى متابعيه؛ مقابل حصولهنَّ على أجور بالدولار الأمريكي تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث، فأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة وضبط المتهمة واستجوابها.

وكانت النيابة أكدت في بيان لها في وقت سابق ، أنها قررت حبس الطالبة حنين حسام المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك على ذمة التحقيق بعد أن واجهتها بما نسب إليها من اتهامات وما ضبط بحوزتها، ومشاهدة مقاطع مصورة مذاعة لها، وسؤال الضابط القائم بضبطها مجري التحريات.

وكانت النيابة العامة أعلنت عن بدء التحقيق مع المتهمة الشهر الماضي في الفيديوهات المنشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.


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